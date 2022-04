El príncipe Carlos y Camila cumplen 17 años de casados, ¿el pueblo lo celebra?

Fue hace 17 años cuando el príncipe Carlos y Camila de Cornualles se unieron en matrimonio civil con una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Windsor, desde entonces ha sido una fecha importante que celebrar.

Sin embargo, el año pasado, se convirtió en un amargo día debido a la muerte del duque de Edimburgo, padre del futuro heredero a la corona británica, Carlos de Gales, dejando de lado la tradicional fotografía de aniversario que publicaban en su cuenta oficial de Instagram, y que hoy figuró una serie de instantáneas en las que se recuerda a Felipe de Edimburgo.

Así fue su historia de amor

Su amor nació en la juventud, en 1970 durante un encuentro casual en un partido de polo, cuando ambos tenían 23 años. Aunque comenzaron a salir, su romance llegó a su fin cuando el príncipe Carlos fue solicitado para cumplir funciones navales en el extranjero.

Conforme fue pasando el tiempo, Camila y Carlos no se alejaron, continuaron siendo amigos. Ella se casó tuvo dos hijos con Andrew Parker Bowles. Y Carlos encontró el amor con Diana Spencer, se casaron en 1981 y tuvieron dos hijos.

Como en todo matrimonio, tuvieron dificultades, Camila se divorcia en 1995 y Carlos un año después, pero su separación fue uno de los más grandes escándalos de la familia real británica, pues el heredero a la corona, admitió haber cometido adulterio con Camila, sin embargo ella nunca se pronunció al respecto.





Esta fecha especial ha sido empañada por el fallecimiento del duque de Edimburgo. Foto: Instagram @theroyalfamily

Cuando Lady Di fallece en el fatal accidente automovilístico en París, en 1997, Carlos y Camila mantienen en secreto su romance, pero fue dos años después cuando aparecen juntos en público, durante una fiesta en el Hotel Ritz de Londres.

Desde entonces, ya era común que aparecieran juntos, sin embargo, el mundo no aceptaba la relación y los comentarios hacia ellos no eran positivos, pero esto no fue impedimento para que siguieran disfrutando de su gran amor.

Fue hasta el 2005 cuando anunciaron que estaban comprometidos, el futuro rey de Inglaterra, le entregó un anillo con un enorme diamante, una pieza antigua familiar que en 1926 se le entregó a la reina madre, con motivo del nacimiento de Ia reina Isabel II.

El día de la boda

Camila Parker, tras haber contraído matrimonio con el príncipe Carlos, obtuvo el título de duquesa de Cornualles. Aunque fue una ceremonia civil, la novia lució un elegante vestido azul de seda, bordado a mano con hilo de oro y un tocado de plumas firmado por Philip Treacy.

Conforme ha ido pasando el tiempo, la duquesa ha ido ganando un importante lugar dentro de la familia real británica, tanto, que el pasado 6 de febrero, la reina Isabel II en el marco de su Jubileo de Platino, expresó su deseo por que Camila sea reconocida como reina consorte, en el momento en que el príncipe Carlos ocupe su lugar en el trono.

Último aniversario celebrado

Cuando la pareja cumplió 15 años de casados, celebraron posando juntos en el porche de su casa en Birkhall, una finca escocesa cerca del castillo de Balmoral.

La propiedad que perteneció a la reina madre, está rodeada de bosque y colinas, y fue el lugar donde consagraron su amor y disfrutaron de su luna de miel en un ambiente de paz y tranquilidad.