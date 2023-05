Este sábado Carlos III se convertirá oficialmente en el monarca más longevo

Este sábado 6 de mayo, se vivirá un hecho histórico que marca una nueva era para la familia real británica. La coronación del rey Carlos III y Camilla es la primera que ocurre luego de 70 años, el tiempo que su madre, la reina Isabel II permaneció en el trono.

Tras la muerte de la monarca, el pasado 8 de septiembre, Carlos, el aún entonces príncipe de Gales, se convirtió en rey de Inglaterra, y en el monarca más longevo en ascender al trono con 74 años de edad (nació el 14 de noviembre de 1948).

Su nombre completo es Charles Philip Arthur George de Windsor. De acuerdo a la experta en realeza Melina Morales, “se bautizan con varios nombres para que cuando llegue el día en que se conviertan en reyes, elijan uno con el que quieran ser llamados, además son nombres, ya sea de sus abuelos, bisabuelos, o de sus padres”, explicó.

Un estudiante de intercambio

A los tres años, Carlos se convirtió en el heredero más joven al trono británico. En su vida de estudiante fue alumno de intercambio en una escuela en Melbourne, Australia en 1966, y en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, cursó estudios de arqueología y antropología, se graduó a los 23 años en 1971.

Tras titularse, cursó un semestre en la Universidad de Aberystwyth donde aprendió el idioma galés. El 8 de marzo de 1971 inició su entrenamiento como piloto de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), para formase como piloto aviador.

Meses después siguió los pasos de su padre y abuelo, iniciando un curso naval por seis semanas en el Real Colegio Naval, donde cumplió con un servicio en el destructor de misiles guiados HMS Norfolk.

Juventud y servicio

El 1 de julio de 1969, a los 21 años fue designado príncipe de Gales en una ceremonia en el castillo de Caernarfon, misma que se transmitió por televisión.

Además de sus deberes oficiales en el Reino Unido y en el extranjero como príncipe de Gales, su majestad ha trabajado en estrecha colaboración con muchas organizaciones, apoyando públicamente una amplia variedad de causas relacionadas con el medio ambiente, las comunidades rurales, el entorno construido, las artes, la atención médica y la educación.

El ahora rey Carlos III, ha sido un pilar fundamental en el establecimiento de más de 20 organizaciones benéficas durante 40 años, incluidas The Prince's Trust, The Prince's Foundation y The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF).

Asimismo, prestó servicio militar en la Real Fuerza Aérea y luego en la Marina Real, entrenando como piloto de aviones y helicópteros. “Carlos III defiende las medicinas alternativas y las técnicas de agricultura orgánica, y lleva décadas luchando contra los peligros del cambio climático, además de que ama la jardinera”, contó la experta.

Romances y polémicas

En su juventud estuvo vinculado sentimentalmente con Georgiana Russell (hija de John Russell, embajador británico en España), Lady Jane Wellesley, (hija del octavo duque de Wellington) y Davina Sheffield (hija de los barones de Sheffield),

Pero, uno de los momentos más icónicos de la vida del rey Carlos III fue su boda con la entonces aristócrata Diana Spencer, el 29 de julio de 1981.

El encuentro nupcial fue transmitido a todo el mundo y visto por más de 750 millones de personas. Fue descrito como, “una boda de cuento de hadas, que prometía amor eterno para el Reino Unido", pero la realidad es que fue uno de los eventos más polémicos de la monarquía inglesa. La princesa Diana de Gales, en ese entonces tenía 19 años y él 32.

Tan sólo dos días antes de la “boda del siglo”, se habló de una posible cancelación debido a que Diana se enteró de la infidelidad de su futuro esposo con Camilla Parker-Bowles.

De ese matrimonio nacieron dos hijos, los príncipes Guillermo (21 de junio de 1982) y Enrique (15 de septiembre de 1984). La pareja se divorció en 1996 después de años de polémica relación.

Carlos y Camilla

“En 1992, la prensa británica publicó cintas grabadas en 1989 en las que se oía cómo Carlos y Camilla mantenían una conversación de alto contenido sexual. Es bien sabido, que él siempre ha estado enamorado de Camilla, su relación tiene más de 50 años, ya que se conocieron en 1970 gracias al polo y los caballos”, comentó Morales.

El 9 de abril de 2005, se casaron en el Windsor Guildhall. A la ceremonia asistieron altos miembros de la familia y a diferencia de la boda con Diana de Gales, este fue un servicio “más sencillo”.

Fue encabezado por el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. El banquete se realizó en el Castillo de Windsor. La luna miel tuvo lugar en Birkhall, la casa de campo de Escocia.

“Carlos III para mí es un rey incomprendido e incluso menospreciado. Muchos sólo ven en él al hombre que engañó a la princesa Diana, pero Carlos es un hombre que lleva 70 años esperando su momento. Es un rey con ideas modernas que va a cambiar aspectos de la familia real”, finalizó.