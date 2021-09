Celebridades mexicanas se unen al glamour del Met Gala

El glamour de la Met Gala, el evento de moda más importante y esperado de Nueva York, organizado por Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue en Estados Unidos, también se vivió en nuestra ciudad, con una exclusiva reunión petit comité a la que asistieron influencers e invitados especiales.

Al igual que en la icónica gala, los asistentes caminaron por una larga alfombra roja donde lucieron sus llamativos y divertidos looks.

María Ibarra, hija del cantante Benny Ibarra y Celina del Villar, vistió un atuendo del diseñador mexicano Iván Ávalos. Se trató de una larga falda blanca de tul con capas y cinturilla y un sexy crop trop.

El maquillaje fue natural pero con detalles de brillosos que resaltaba su mirada.

“Elegimos este look porque es muy Met, qué mejor llamar la atención con diseños de mexicanos”, contó a Círculos.

Este año la temática de la gala fue reexaminar la identidad y la moda estadounidense, especialmente porque ha cambiado en los últimos años debido a los movimientos políticos y de justicia social como un gran renacimiento, al respecto la joven modelo comentó, “este mensaje se me hace muy interesante no sólo para la moda americana, sino en general. Estamos en una época de transición, todos quieren algo nuevo y distinto”, añadió.

David Souza, fundador de la agencia de modelos Paragon, optó por los originales diseños de Mancandy.

Vistió un conjunto negro con rayas blancas, que combinó con unas botas estilo militar.

“Este look ya lo había comprado antes de pandemia y nunca me lo puse y ahora que todos estamos ansiosos de salir y reencontrarnos en los eventos que tanto nos gustan, me pareció una buena oportunidad lucirlo el día de hoy”, dijo.

Otra de las invitadas que deslumbró con su espectacular y esbelta silueta fue Michelle Roxana, una joven modelo venezolana y amante de la moda, quien con su outfit decidió rendir homenaje a nuestro país con un vestido entallado y corto en color verde, con una manga abullonada y una parte del abdomen quedaba descubierta.

“Todos estamos ansiosos de asistir a las galas, de vestir nueva moda y creo que eso es lo que quiere transmitir la Met Gala”, dijo.

Al coctel que se realizó en el Hotel Four Seasons también se dieron cita: Karyna Ramos, Daniela Salas, Manola Canalizo, Israel Vázquez, Kuno, Alfredo Félix, entre otros.

En la experiencia de moda se contó con cuatro spots para fotografías, y se montaron algunas vitrinas con maniquíes con piezas mexicanas, simulando la exhibición anual de moda en el museo neoyorquino, que este año es In America: A Lexicon of Fashion (En América: un léxico de la moda). Además de habilitó una sala con pantallas para que los asistentes pudieran disfrutar de la transmisión en vivo de la gala.