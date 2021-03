Subastan botella de whisky de 50 años en 54 mil dólares

La destilería escocesa de Speyside de The Glenrothes, ha subastado la última botella de su whisky de 50 años, siendo esta la única pieza creada en colaboración con la joyería de la corona británica Hamilton & Inches y que está decorada con oro escocés de 22 quilates proveniente de la única mina de oro de Escocia.

La botella cuenta con un collar de oro grabado con la leyenda The 50 of 50 en conjunto con el tapón que contiene letras y números cortados a mano que declaran Bottle No.50, además de una placa con marco dorado en la parte frontal donde se puede leer 50 Years Old.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Mediante una subasta exclusiva conducida por la casa internacional Bonham’s en Edimburgo, la botella se cotizó en una cifra de 54 mil dólares, monto que será donado a la organización benéfica que el postor decida.

Presentada por Charles Graham-Campbell de Bonham’s, el evento tuvo como anfitrión al medallista de Invictus Games, JJ Chalmers. Asimismo, se proyectó un cortometraje que trajo a la vida la historia de la Quincuagésima de 50 y mostró la habilidad experta y artesanía detrás de su elaboración.

Kerr Arthur, director de la firma, mencionó “Después de haber madurado lentamente durante medio siglo, es un privilegio entregar la última botella de nuestro singular whisky de malta de 50 años, y otorgar la custodia de un verdadero legado de The Glenrothes al ganador”.

Círculos Con marca de whisky, celebridades se unen al homenaje del Día del Padre

“El haber subastado la botella en 54 mil dólares, es una prueba de lo apreciado que es nuestro whisky por la maestría, excelencia y pasión con la que se elabora y el destinar el total de las ganancias a una beneficencia nos complace mucho y va en línea con nuestra esencia y valores de retribuir a la sociedad”, añadió Arthur.

The Glenrothes llegó a México de la mano de Edrington México en 2019. Todas las marcas de Edrington como The Macallan, Brugal y Highland Park están comprometidas con el consumidor mexicano para brindarle la mayor calidad y sabor cuando se trata de bebidas espirituosas de lujo.