¡Impresionantes! Conoce los 6 increíbles miradores del Cañón del Sumidero

Tuxtla Gutiérrez.- En la capital del estado de Chiapas se encuentra el ya conocido Cañón del Sumidero, lo resaltante de este bello lugar y de lo que seguramente terminaras emocionado son de sus miradores, ya que en cada uno de ellos tendrás diferentes vistas y diferentes sentimientos al grado de quedar enamorado de cada posición para observar lo impactante que es la naturaleza en el estado.

Cada uno de los seis miradores del Cañón estan rodeados de vegetación pura. Son aproximadamente 17 km que se recorren para visitar cada punto, iniciando con el mirador La Ceiba y terminando con Los Chiapa, este cuenta con una altura de más de 1000 metros sobre el nivel del río Grijalva.

Foto: Archivos | El Heraldo de Chiapas

La ruta marcada de los miradores se encuentran dentro del parque nacional ubicado a unos kilometros de la capital del estado. Si lo tuyo es la aventura y disfrutar los paisajes en una caminata o en una bicicleta, puedes realizar este recorrido sin costo alguno.

Puedes apreciar la impactante grandeza natural del Cañón del Sumidero a través de sus miradores empezando con:

La Ceiba: Es el primer mirador y donde da inicio este increíble recorrido, desde esta perspectiva hacia el lado derecho puedes admirar Chiapa de Corzo y de donde inicia el Cañón, aquí las paredes ya empiezan a tomar forma.

La Coyota: Desde aquí, las paredes resultan impresionantes y se puede observar como el sol se bloquea entre las mismas paredes.

El Roblar: En este mirador, la caminata es un poco selvática y si eres admirador de la fauna podrás encontrar algunos ejemplares de aves entre más fauna de la región.

Tepehuaje: El cuarto mirador se ubica justamente en la curva sobre el rio Grijalva, donde también se encuentras diferentes tipos de aves, al igual que los anteriores miradores tiene la belleza de sus increíbles vistas en otras perspectivas del Cañón.

Foto: Archivos | El Heraldo de Chiapas

Los Chiapa: Desde la parte mas alta de la montaña, desde este mirador podrás observar el río Grijalva. Por su ubicación se puede ver del costado izquierdo como el cauce del río desaparece, este es considerado uno de los miradores principales por su impactante vista panorámica.

El Atalaya: Llegando a este punto termina el bellísimo recorrido de cada mirador, al llegar aquí vale totalmente el esfuerzo y las vistas que se ofrecen en este mirador son espectaculares, agregando que si viajas con pequeños cuentan con espacios recreativos para su diversión.

Los horarios que se manejan para las visitas a los miradores son de domingo a lunes de 8:00 am a 5:00 pm, los corredores y ciclistas cuentan con un horario especial de 6:00 am a 8:00 am