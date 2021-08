Tips para viajar durante la pandemia por Covid-19

Mientras la pandemia por Covid-19 continúa causando estragos, la necesidad o deseos de viajar por avión se han incrementado. Algunas personas piensan que conducir e ir por carreteras es la opción más segura actualmente para viajar, pero en caso de necesitar asistencia médica no siempre será la mejor opción viajar por vía terrestre.

Es evidente que viajar por avión puedas tener más contacto con personas, objetos, etc. tanto en el aeropuerto como en el avión.

Si vuelas durante la pandemia por Covid-19, aquí te damos algunas recomendaciones para hacer más seguro tu viaje:









Tips para viajar durante la pandemia. / Foto: El Heraldo de Chiapas





Reservar vuelos





Reducir el riesgo de contagiarse por Covid-19 comienza desde que comienzas a reservar tu vuelo, por ejemplo, el evitar escalas y tratar de elegir destinos cercanos (en caso de que viajes por placer).





Uso de cubrebocas y sanitizantes





Las aerolíneas en su gran mayoría y aeropuertos te exigen el uso del cubrebocas, en el caso de que consumas algunos alimentos o bebidas tiene que retirarse, pero te recomendamos no hacerlo.

Ya que el cubrebocas te protege a ti de contagiarte de Covid-19, sino que previene que tu disemines el virus a otros en caso de estar contagiado y que no lo sepas.





También no te olvides de utilizar el gel antibacterial (con un mínimo de 60% de alcohol) en todo momento, antes y después de tener contacto con personas, objetos o alimentos.

Además, evita tocarte la cara. Si, sabemos que es difícil, pero es muy importante que seas consciente de esto. El nuevo coronavirus no te puede enfermar por la piel, pero sí cuando las partículas virales que están en tu piel pasan a las membranas mucosas de tu cara, como a tu boca, nariz u ojos.





En el caso de que consumas algunos alimentos o bebidas, trata de hacerlo lo menos posible. / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Considerar reprograma el viaje si la situación se agrava





Antes de viajar es importante considerar si existe una alta transmisión de contagio al lugar donde te diriges o donde. Si es así, es mejor reprogramar el viaje.

Si el virus se está expandiendo en tu destino, podrías contagiarte en el viaje y además traer el Covid-19 de regreso a tu casa y a tus seres queridos.

Si el virus se está expandiendo muy rápido en tu comunidad, pudieras estar ya contagiado sin saberlo y estar contagiando a muchísima gente mientras viajas y también en lugar de tu destino.





Antes de viajar es importante considerar si existe una alta transmisión de contagio al lugar donde te diriges./ Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Cartilla de vacunación contra Covid-19





Con la nueva normalidad y las aplicaciones de vacunas, algunas aerolíneas en su gran mayoría requieren de tu comprobante de vacunación, para que puedas ingresar al Estado o País.

Las líneas aéreas han estado haciendo pruebas con aplicaciones móviles de salud, la mayoría de las aplicaciones funcionarán, en teoría, de la siguiente manera: si te vacunas en un centro médico, la aplicación se conecta a la base de datos de ese centro para recuperar tu información.

Entonces, la aplicación carga un código QR, que es un código de barras digital, para verificar que la vacuna fue administrada. Posteriormente, podrías mostrar ese código de barras en el mostrador de registro del aeropuerto, la puerta de embarque o el control de migración.





Algunas aerolíneas en su gran mayoría, requieren de tu comprobante de vacunación. / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Hasta el momento no está nada confirmado, entonces, lo mejor es no hacer nada con los pasaportes de vacunas en este momento. No cargue sus datos en ninguna de las aplicaciones todavía, pero cuando llegue el momento de viajar, consulte el sitio web de su aerolínea

Esto como un método seguro para contrarrestar los contagios por Covid-19.





Alojamiento





Muchos hoteles, tanto grandes como pequeños, han establecido protocolos de higiene para ofrecer tranquilidad a sus huéspedes. No dudes en consultar cuales son las medidas sanitarias que implementa el hotel.

Si consideras quedarte en un alojamiento estilo Airbnb opta por los espacios completos, pues toma en cuenta que si rentas una habitación dentro de una casa o departamento estarás compartiendo con otras personas.