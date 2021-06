Valentina Toro se aleja de la visión trágica de la soledad

Para la escritora Valentina Toro (Medellín, 1992) la soledad es la presencia de uno mismo y no una ausencia. Es una vieja compañera hecha presente cuando nadie más está físicamente, y lo mismo puede ser amorfa que apropiarse de la figura de un monstruo convertido en el mejor amigo de cualquier adolescente.

Al menos, confiesa en entrevista, fue como ella visualizó a la soledad cuando se dio cuenta que sin mayor razón dibujaba a un monstruo “que a veces se hacía pequeño, otras grande, a veces amable y luego no”, y decidió llevarlo al protagónico del libro Mi monstruo y yo (Planeta, 2021) que narra la historia de una preadolescente que vive la soledad pero no en un sentido negativo sino como la comunión de ella consigo misma.

“Este libro no nació con la idea de ser un libro sino que empezó como un ejercicio personal que yo hice porque ya llevaba un tiempo dibujando este personaje del monstruo, lo hacía todo el tiempo y me di cuenta que tenía que ver con un sentimiento que tenía hacia la soledad, pero no en el sentido de lo trágico, sino en ese sentimiento algo ambivalente que tenemos de la soledad, y empecé a recopilar anécdotas de mi infancia vistas ya con una mirada de adulto y las escribí a modo de terapia como ejercicio personal y al final me di cuenta que estaba contando una historia”, explica.

El libro trata el concepto de soledad como el encuentro de una persona consigo misma, no desde una perspectiva psicológica o social, sino desde la mirada de una joven que entiende que estar solo no es malo. “El monstruo se construye como esa soledad amiga, esa presencia que se genera cuando estamos solos. Muchas veces no lo vemos, pero siempre está ahí el monstruo”, añade la autora e ilustradora.

Ese personaje extraño, dice, engloba los miedos de esa soledad: temor al fracaso, a no ser bienvenido, a no saber cómo acercarse a las personas, a decir lo que sentimos, a no ser comprendidos. Miedos que se intensifican durante la pre-adolescencia, entre los nueve y 12 años de edad, cuando se construye la verdadera personalidad de los niños y niñas.

“Con el libro quiero contar una historia muy personal para que los lectores entiendan que absolutamente todos nos sentimos solos en algún momento, y muchas veces el mismo mundo nos enseña que tenemos que buscar la compañía y existimos en tanto nos nombran otros, pero a veces no nos tomamos la molestia de entender que esa soledad no es más que una presencia de nosotros mismos y debemos entenderla y reflexionarla”, agrega quien ha escrito e ilustrado siete libros más.

La historia destaca por las ilustraciones en colores ocre. Son dibujos hechos por la propia autora que en realidad son el eje rector de la narrativa; no acompañan el texto, guían las palabras. En ese sentido, Valentina Toro asegura que podría leerse el relato tan sólo observando las imágenes.