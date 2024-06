Agencia Magnum gana el Princesa de Asturias por trabajo de fotoperiodismo

La agencia internacional de fotografía Magnum, creada en 1947 por Robert Capa, ganó este miércoles en España el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, por su "icónica" labor para capturar en imágenes "los acontecimientos más relevantes" del mundo durante casi ocho décadas.

Magnum es merecedor del galardón "por su icónica y exigente labor de fotoperiodismo extendida a lo largo de casi ocho décadas", en las que "ha custodiado y transmitido el testimonio de los acontecimientos más relevantes de su época", explicó el jurado en su fallo.

La agencia, que entre sus socios fundadores tuvo además de Capa a Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour, todos considerados padres del fotoperiodismo, ha sido un "un ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos", continuó el jurado, encabezado por el presidente regional de Asturias, Adrián Barbón.

Cultura Princesa de Asturias: ¿cuándo y por qué se creó el galardón a lo mejor de la cultura y la ciencia?

Instituidos en 1981, los Premios Princesa de Asturias, que llevan como nombre el título de la heredera a la Corona Española, Leonor de Borbón, están dotados con 50 mil euros y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Magnum nació después de la Segunda Guerra Mundial, como un proyecto de Capa, el fotógrafo que acompañó a las tropas aliadas en el desembarco en Normandía, y sus otros tres socios, que formaron una cooperativa para que sus miembros tuvieran total independencia.

De esa manera, los fotógrafos de Magnum conservan los derechos de autor sobre sus obras y pueden comercializarlas.

Con sedes en Nueva York, París y Londres, Magnum ha publicado sus fotografías en los principales medios de comunicación y revistas del mundo, como The New York Times, Le Monde, The Guardian, Paris Match o National Geographic, y muchos de sus colaboradores han sido homenajeados con exposiciones individuales en importantes museos.

Los archivos de la agencia, que cuentan con más de un millón de fotografías, funcionan como un registro visual de los principales acontecimientos de las últimas décadas, como la Segunda Guerra Mundial, vista por Capa, discursos de Malcolm X, captados por Eve Arnold, o la entrada de Fidel Castro en La Habana en 1959, retratada por Burt Glinn.

La agencia creó en 2007 la Magnum Foundation, para formar a fotoperiodistas a través de becas, y en los últimos años también ha llevado a cabo ventas de fotografías para recaudar fondos para entregar a organizaciones como Cruz Roja en zonas en conflicto, como Ucrania, indicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.

"Este galardón supone un gran apoyo para la agencia y nos anima a seguir trabajando en la construcción de un mundo más justo y alejado de los extremos y los fanatismos", señaló la actual presidenta de Magnum, la española Cristina de Middel, en un comunicado divulgado por la fundación.

Magnum se une a una lista de ganadores del premio a la Concordia que incluye a las organizaciones caritativas Médicos Sin Fronteras y Caritas Española, la política colombiana Ingrid Betancourt, el astrofísico británico Stephen Hawking y la Unión Europea.

El año pasado, se alzó con este trofeo la ONG británica Mary's Meals, por su lucha contra el hambre en las escuelas.

El de Concordia es el último de los ocho galardones de la edición 2024 de los premios, considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

Entre los galardonados este año están el cantautor español Joan Manuel Serrat, en el apartado de las Artes; la artista francoiraní Marjane Satrapi, en Humanidades; la jugadora española de bádminton Carolina Marín, en Deportes, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en Cooperación Internacional.