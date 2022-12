Barack Obama comparte su lista de libros favoritos de 2022

Como ya es tradición, Barack Obama comparte con sus seguidores a fin de año su lista de favoritos en literatura, cine y música.

The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, de Michelle Obama, que debutó en primer lugar de la lista de libros más vendidos del diario USA Today a finales de noviembre, encabeza el primer recuento de 2022 del expresidente de Estados Unidos.

“Siempre espero compartir mis listas de libros, películas y música favorita con todos ustedes. Aquí están algunos de los libros que leí y disfruté este año. Díganme qué libros debería leer en 2023”, escribió Obama en Instagram.

Según la reseña de USA Today, en su último libro, Michelle Obama reflexiona sobre cómo navegar por un mundo cada vez más estresante.

“Si conoces tu luz, te conoces a ti mismo", escribe la ex primera dama en el prólogo del tomo, sobre el cual, ella posteó en su cuenta de Instagram: “Nunca pensé que sería la autora de un libro, y mucho menos de dos. Pero he descubierto que escribir esto ha sido una forma de reunir mis pensamientos y encontrar más claridad durante este tiempo. Por lo tanto, espero que este libro signifique tanto para ti como para mí”.

En segundo sitio, Obama colocó Sea Of Tranquilitym de la escritora canadiense Emily St. John Mandel, una novela ambientada en Vancouver en 1912 que da un salto en el tiempo hasta llevar al lector a una colonia oscura en la Luna 500 años después, “desplegando una historia de la humanidad a través de los siglos y el espacio”, de acuerdo con la reseña de Amazon.

En tercer lugar de la lista de libros favoritos de 2022 de Obama, está el único título de un autor latino, Trust, de Hernán Díaz, que también fue elegida por la revista The New Yorker en su recuento de libros del año.

Publicada en inglés, cuya traducción al español saldrá el año próximo, la novela ya fue anunciada para llevarse a la pantalla en una miniserie actuada y producida por Kate Winslet para HBO, informa la agencia de noticias Télam.

El argentino Hernán Díaz "descubre los secretos de una fortuna estadounidense a principios del siglo XX, detallando el vertiginoso ascenso de un financiero de Nueva York y los enigmáticos talentos de su esposa”, según cita The New York Times.

An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us, de Ed Young, es el único título científico de la lista de Obama, en el que se analizan, dice la reseña de Amazon, “los confines de nuestros propios sentidos, permitiéndonos percibir las madejas de olor, las ondas de electromagnetismo y los pulsos de presión que nos rodean”.

El libro presenta investigaciones sobre tortugas que pueden rastrear los campos magnéticos de la Tierra, plantas que vibran con los cantos inaudibles de los insectos, o lo que huelen los perros en la calle, precisa la descripción.

After lives, de Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021, cierra el recuento. Se trata de una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, en la zona africana dominada entonces por Alemania.

“Entre los 100 libros más notables del 2022, de acuerdo con The New York Times”, apunta Penguin Random House en su página de internet, “la más reciente novela del Premio Nobel de Literatura 2021, inédita al español en varios países, es una conmovedora historia de amor con la guerra y el colonialismo como telón de fondo.

“Cuando todavía era un niño, Ilyas les fue arrebatado a sus padres por las tropas coloniales alemanas; tras años de ausencia y de batalla contra su propio pueblo, regresa a la ciudad de su infancia, donde sus padres han desaparecido y su hermana Afiya ha sido dada en adopción. Otro joven regresa al mismo tiempo: a Hamza no lo robaron para que combatiera, sino que lo vendieron... A medida que estos jóvenes supervivientes intentan rehacer sus vidas, la sombra de una nueva guerra, en otro continente, amenaza con llevárselos de nuevo”, agrega la reseña.