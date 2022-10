El cine internacional se reúne en Morelia

Historias que invitan a la reflexión, relatos autobiográficos, que cuestionan el comportamiento masculino, o que promueven la aceptación, integrarán la oferta de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM.

Este sábado inicia una de las semanas más importantes para el cine mexicano y el extranjero, con la presencia de estrellas de talla mundial en la capital michoacana.

Cultura 20 años, 20 mujeres en el FICM | Marina Stavenhagen, una amalgama de compromiso social y cine

Esta edición del 20 aniversario, es la mejor manera de celebrar que a pesar de los obstáculos de la pandemia, el cine se mantiene más vivo que nunca.

MUJERES AL MANDO

La edición número 20 del festival, se caracteriza porque ocho de los 10 filmes en competencia son dirigidos por mujeres.

Marie Benito está detrás de Días Borrosos; La hija de todas las rabias, es de Laura Baumeister; Huesera, de Michelle Garza Cervera; Manto de gemas, de Natalia López Gallardo; El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella; Ruido, de Natalia Beristáin; Santa Bárbara, de Anaïs Pareto Onghena y Trigal, de Anabel Caso; mientras que Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser y Dos estaciones, de Juan Pablo González completan la lista de la selección oficial.

De lo más destacado será la presencia de Alejandro González Iñárritu, quien abre el festival con su nueva cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, en la primera proyección en América Latina del filme autobiográfico con el cual el cineasta volvió a filmar en México.

Otro estreno latinoamericano será Pinocho, de Guillermo del Toro y aunque hasta ahora la presencia del director tapatío no está confirmada (pero podría aparecer, incluso en algún enlace virtual), los animadores de El taller de Chucho, el estudio fundado por del Toro, hablarán más sobre el filme en stop motion, que se podrá ver próximamente en Netflix.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Habrá algunos invitados de honor como el ganador del Oscar Barry Jenkins, que presentará Moonlight (2016) y que se destaca por trabajos como Medicina para la melancolía (2008), El blues de Beale Street (2018) y, recientemente, El ferrocarril subterráneo (2021).

También estará la directora francesa Claire Denis conocida por cintas como Buen trabajo (1999), 35 Rhums (2008) y High Life (2018); mientras que el nominado a los Premios de la Academia, Frank Marshall presentará el documental Jazz Fest: A New Orleans Story y una función especial de The Other Side of the Wind (2018), la última cinta de Orson Welles, producida por Marshall.

Por otro lado, la carrera de la actriz Maribel Verdú, conocida en México por haber protagonizado Y tu mamá también (2001) al lado de Diego Luna y Gael García Bernal, será homenajeada recordando algunos títulos en los que trabajó como El laberinto del Fauno (2006), y Siete meses de billar francés (2007) y presentará su reciente filme Raymond & Ray, del director Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al ser los 20 años del festival hay muchas más sorpresas que poco a poco se irán revelando conforme se desarrolle el encuentro, que se prolongará hasta el 29 de octubre.

En total se presentarán 95 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana, divididos en 59 cortometrajes, 15 largometrajes documentales, 11 obras michoacanas y 10 largometrajes.