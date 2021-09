FIC de Morelia pedirá comprobante de vacunación o prueba negativa de Covid-19

El Festival Internacional de Cine de Morelia evalúa la posibilidad de pedir a sus asistentes contar con alguna vacuna contra Covid-19 para asistir a sus funciones presenciales.

Daniela Michel, directora del encuentro, comentó que este año cambiarán los protocolos de seguridad para resguardar al público que asista a la edición 19, que inicia el 27 de octubre.

“Vamos a pedir que la gente esté vacunada, que use cubreboca y que haya mucha mesura y cuidado para protegernos a nosotros mismos y a los otros. No sabemos aún cuánta gente vaya a venir este año o cuántos puedan entrar a las salas porque aún faltan más de 30 días y esto cambia día con día”.

Si bien el protocolo sanitario para este año aún está en desarrollo, Daniela Michel comentó que se considera pedir al público una prueba PCR negativa para quienes no cuenten con alguna dosis. “Sabemos que hay gente que no ha podido vacunarse por temas de edad o zona. Pero es un tema que aún estamos evaluando”.

Por segundo año consecutivo, el FICM se realizará en seis días, la mitad de la jornada habitual antes de la pandemia. Esto permitirá al encuentro aprovechar los recursos al máximo, pues los protocolos sanitarios elevan el presupuesto ya que se espera haya más asistencia a los cines que en la edición anterior.

Al igual que en el 2020, el festival contará con un formato híbrido. Esto permitirá acercar el trabajo de cineastas mexicanos al público de manera más amplia como ocurrió en la edición anterior.

“Tuvimos cerca de un millón de espectadores el año pasado. Al tener sedes virtuales como el Canal 22 o las plataformas de FilminLatino y Cinépolis Klic nos permitió acceder a un público que de otra forma no llegaríamos. No pensamos dejar este formato incluso cuando ya no haya pandemia, porque me parece que es algo muy democrático con lo que la gente pueda acceder a estos trabajos”.

La selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia incluye 100 películas mexicanas que competirán en sus cuatro secciones.

“Todos los trabajos son diferentes entre sí. No noté que hubiera especialmente un gran número de películas sobre temas del Covid. Tenemos Cartas a distancia, de Juan Carlos Rulfo, un gran documental sobre el tema. Pero en general hay animaciones bellísimas, trabajos experimentales, retratos de familias, viajes personales o espirituales”, comenta la directora.

Michel destacó que en los 19 años que lleva el FICM, cerca de 2 mil cineastas han sido presentados en sus pantallas. Y este año habrá mayor representación femenina y de cineastas de origen indígena.

“El 25 por ciento de los 700 trabajos inscritos son de directoras. Pero aún así quisimos que hubiera más representación de mujeres hasta con un 40 por ciento de trabajos seleccionados. Tan sólo en la sección de Largometraje mexicano el 20 por ciento son ficciones de mujeres indígenas: Hope, Soledad de Yolanda Cruz y Nudo mixteco de Ángeles Cruz”.

La edición 19 del Festival Internacional de Cine de Morelia, que se realizará del 27 de octubre al 1 de noviembre, tendrá en su programación Annette, obra con la que Leos Carax ganó el premio de Mejor Director en el pasado Festival de Cannes.

Asimismo, en la Plaza Benito Juárez en el centro de Morelia, se montará una exposición fotográfica sobre el director y guionista de la época de oro, Juan Bustillo Oro, además de proyectar algunas películas de su filmografía.