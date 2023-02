Guillermo del Toro, el maestro supremo de la animación: "Pinocho" gana 5 premios

La última película de Guillermo del Toro, "Pinocho", ha obtenido cinco premios Annie, convirtiéndose en la película más galardonada en la 49ª edición de estos premios que honran lo mejor de la animación en el año. Estos premios han aumentado el favoritismo de Del Toro para llevarse el Oscar de Mejor Película Animada en la 95ª entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

La película "Pinocho", que es una readaptación y reinterpretación del cuento clásico de Carlo Collodi, se ha llevado los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Personaje Animado, Mejor Música y Mejor Diseño de Producción en los Premios Annie, el premio de Mejor Director fue compartido entre Guillermo del Toro y Mark Gustafson, quienes dirigieron la película conjuntamente.





Love makes life worth living. Thank you @AnnieAwards for recognizing @RealGDT's #PinocchioMovie with 5 awards including Best Feature! pic.twitter.com/4VKQv001ND — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) February 26, 2023





Guillermo del Toro se llevó el premio a Mejor Director por "Pinocho" en los Annie 2023, y agradeció al jurado por su reconocimiento. También destacó la importancia de la animación como una forma de expresión cinematográfica.

La película "Pinocho" competía contra otras películas animadas, como "El Gato con Botas", "The Sea Beast", "Turning Red" y "Wendell and Wild"; sin embargo, el éxito de la película de Del Toro en los Premios Annie ha consolidado su posición como favorita para llevarse el premio de Mejor Película Animada en los Oscar.





Más allá de la reciente entrega de Premios Annie, el éxito de Pinocho va de mucho más atrás y con reconocimiento de mayor popularidad mundial, pues ha coleccionado todos los siguientes premios:

Globo de Oro a Mejor Película Animada

BAFTA a Mejor Película de Animación

Critics’ Choice Award a Mejor Película Animada

Premio del Sindicato de Productores a la Mejor Producción de una Película Animada

ADG por Excelencia en Diseño de Producción Animada

Annie a Mejor Película

Annie a Mejor Director

Annie a Mejor Personaje Animado

Annie a Mejor Música

Annie Mejor Diseño de Producción

Los amantes del cine en México están emocionados ante el éxito de la película "Pinocho" y siguen acumulando razones para preparar un gran festejo con la entrega de los Premios Oscar 2023 cada vez más cerca.

