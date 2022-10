Maribel Verdú, lista para conquistar a las nuevas generaciones con Élite y The Flash

MORELIA. El rostro de Maribel Verdú es conocido por cintas como Y tú mamá también (2001), El Laberinto del Fauno (2006) o Blancanieves (2012) sin embargo, la actriz afirma que la mayoría del público que la ubica es mayor de 30 años, por lo que su objetivo ahora es conquistar con su trabajo a los más jóvenes.

Es por ello que la española aceptó ser parte de dos proyectos que la pondrán en contacto con las nuevas generaciones: Élite y The Flash.

Recién se anunció que la actriz de 52 años formará parte de la séptima temporada de la serie española Élite; en esta, la actriz dará vida a Carmen, una mujer libre, independiente, divertida, con una mente muy abierta.

“Es una cachonda, va a ser un personaje que va a dejar rastrillo porque no sabes lo que es una loca carioca colándose en las fiestas, con todos los chavales.

Verdú encarnará a la madre de Iván Carvalho, personaje interpretado por el brasileño André Lamoglia. Las grabaciones comenzarán la siguiente semana, adelantó.

El otro proyecto, The Flash, es una cinta de superhéroes que estrenará en 2023 a lado de Ezra Miller.

En el filme, Verdú será Nora Allen, madre del protagonista y describe su participación como lo más divertido que ha realizado, rodeada de un ambiente familiar.

Maribel Verdú en el Festival Internacional de Cine de Morelia / Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

“Ahora entro en el mundo que me gusta y apetece, que la gente joven sepa de la existencia de mujeres que llevamos toda la vida haciendo cine; si la vida te da la oportunidad o el cine de llamarte para estar en sus proyectos y esos de repente son para gente joven, hay que aprovecharlos.

“Con Ezra Miller, no sabes qué cosa más bonita y maravillosa y qué relación tuvimos los dos, como sabe que soy muy mezcalera y tequilera porque a México lo llevo a todas partes, el último día de rodaje me tenía organizada una reunión con el mejor mezcal y tequila que pudo encontrar”, contó.

Aunque la actriz no quiso ahondar en las polémicas legales en las que se ha visto envuelto Miller.

“¡Amor!, no podemos hablar más de este tema, es para llevártelo a la casa. (A Ezra) Lo amé, la persona más bonita, generosa, mejor compañero y actor”, aseguró.

En cada proyecto en el que trabaja, Verdú busca representar a la mujer actual, que independientemente de la profesión que tenga, pueda comunicar algo o invitar a la reflexión.

“Amo elegir personajes luchadores, poderosos, que por mucho que sufran las vicisitudes que les plantea la vida y les pone delante, ellos tiran para adelante, a tope, aunque las terminen matando y se mueran, pero son personajes de esos que te quedan en la mente y en el corazón.

Maribel Verdú, ganadora de dos Goya a Mejor Actriz, por Blancanieves y Siete mesas de billar francés / Foto: Cuartoscuro

“También quiero hacer cosas muy concretas rodeada de amigos, de gente estupenda y con proyectos donde sepa que me lo voy a pasar bien, que no me van a tener metida en un camper esperando sin conocer a la gente, quiero proyectos donde me pueda sentir que estoy en casa”, expresó.

Aunque se desarrolle en producciones internacionales, el amor que la española le tiene a nuestro país es tanto que incluso se mudó unos meses este año. Durante ese tiempo aprovecho para trabajar en tres diferentes proyectos.

El primero fue una cinta titulada Invitación a un asesinato, dirigida por José Manuel Cravioto y que cuenta con las participaciones de Regina Blandón, Stephanie Cayo, Aarón Díaz, José María de Tavira, entre otros.

El segundo fue Uno para morir, sobre un grupo de siete personas que despiertan en una mansión luego de ser secuestrados y tendrán que enfrentarse a algunos retos para sobrevivir. La dirección es de Manolo Cardona, quien además actúa, completan el elenco Adriana Paz, Fernando Becerril y Dagoberto Dama.

Y en el tercer proyecto, sin título por el momento, la actriz realizará una participación especial, a lado de Darío Yazbek y Willem Dafoe; su rodaje se llevó a cabo en Cuernavaca. En la breve aparición que realiza se aborda una especie de amor “bestial” entre madre y su hijo.

“Ha sido un año profesional increíble, a raíz de la pandemia, con unas ganas ha acogido todo y así es esta profesión, un día tienes miles de proyectos y al siguiente no suena el teléfono o tienes menos. En mi caso soy una privilegiada porque eso de que no suena el teléfono nunca me ha pasado, pero es verdad que hay momentos en que dices: ‘no puede ser que sea yo para todo’ y otros que han sido a cuenta gotas.

“Este año ha sido bestial y los proyectos que vienen, ¡uff!”, dijo sonriente.

Verdú asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar la cinta Raymond and Ray, que protagoniza con Ewan McGregor y Ethan Hawke; es dirigida por Rodrigo García. En su visita, también develó una butaca con su nombre.