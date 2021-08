Se filmará en San Cristóbal "Amor 7 Chiapas" de Enrique Piana

San Cristóbal de Las Casas.- El escritor y guionista argentino Enrique Piana dio a conocer que se encuentra en esta ciudad para dar seguimiento a su proyecto de cine sin fines de lucro que se llama “Amor 7 Chiapas”, dónde se abordará el tema de la muerte un tanto diferente, desde un punto de vista que forma parte de la realidad, filmación que se dará del 7 al 14 de septiembre.





"Empezamos con una muerte tétrica, muy difícil, donde hay espantos, donde hay cosas terribles y después casi el 70 por ciento de la película es la señorita muerte que atrae a 7 hombres que quieren morir por ella, es tan grande el amor que mueren por la señorita muerte y pasan, saltan la experiencia de la muerte, están del otro lado y vuelven a contar del lado vertical cuál fue la experiencia con la muerte, al final uno va entendiendo que la muerte no es nuestro enemigo, no es responsable de las cosas que pasan", dijo en conferencia de prensa.





- El escritor y guionista argentino Enrique Piana dio a conocer que filmara un cortometraje en San Cristóbal. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Explicó que el cortometraje durará 27 minutos y pueden actuar todos los interesados aun sin contar con experiencia, "nadie va ser un profesional, el presupuesto es de 7 euros, nadie tiene el interés de lucrar con esto, no hay segundas tomas, acá es gente que he conocido en la calle, que he invitado a formar parte del grupo y son voluntarios, esa es la idea".

Asimismo, describió que su proyecto consta de 7 cortometrajes de 27 minutos cada uno, el primero ya fue granado se llama Amor 7 Volver que está dirigida para niños, el segundo será Amor 7 Chiapas y el tercero se filmará después en París y más adelante dará a conocer las sedes de las demás filmaciones.









"Hasta el momento tenemos a 27 interesados en participar, pero queremos que se anoten más, la muerte es un tema delicado pero podemos hablar al respecto; los personajes principales serán la señorita muerte, la señorita diabla, y tenemos al señorito veneno, todos son personas que viven en San Cristóbal”, refirió.

Hizo saber que la película se hace con 7 euros y es una manera de decir que “no somos la industria, somos voluntad y todo va relacionado con mi libro que se llama Enrique Murió 7 veces, el 7 es un número importante para mí, ya con mi hija lo transformamos para hacer los cortometrajes".