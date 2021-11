Tom Hanks te hará llorar con "Finch" lo nuevo de Apple TV+

Hoy en la recomendación semanal te hablaremos de una historia muy sentimental y emotiva, que seguro te fascinará

Finch, película dirigida por Miguel Sapochnik y protagonizada por Tom Hanks, nos adentra en la vida de un sobreviviente a la catástrofe mundial, donde la contaminación y la destrucción de la capa de ozono hacen la vida en la tierra de lo más complicada. Las altas temperaturas durante el día pueden cocinar la piel.





La sinopsis oficial revela lo siguiente: En un mundo devastado, Finch es un inventor con la misión de encontrar un hogar para él y su familia. Acompañado de su querido perro y de un robot que él mismo creó, se embarca en una bonita y emocionante aventura.

Después de un tiempo lejos de los reflectores, Hanks regresa con esta interpretación de un sobreviviente, una historia de lucha, supervivencia y amor por las mascotas, en este caso un lindo y simpático perro de nombre Goodyear









En su carrera Miguel Miguel Sapochnik ha dirigido episodios de Juego de Tronos, Altered Carbonaro, True Detective, entre otros. También participan Caleb Landry Jones como voz del robot Jeff y la dirección de fotografía está a cargo de Jo Williems

Sí aún no la has visto, es una de las recomendaciones para ver en familia, esta película tiene un gran mensaje sobre la familia y el afecto por las mascotas. Te hará llorar o por lo menos derramar una lágrima. Una magnífica historia que no te puedes perder