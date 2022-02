Conoce la historia de Víctor Manuel y el arte de tallar en madera

Cintalapa. Víctor Manuel es un reconocido maestro tallador de madera que radica en el municipio de Cintalapa, él le abrió las puertas a este medio comunicación y narró sobre su historia, su pasión y y el arte del tallado de madera.

“Yo fui un mil usos cuando me vine con mi tía de Tapachula, trabajé de ayudante de albañil, en fruterías, carpinterías, jardinería, estibador, hasta que descubrí que el tallado en madera me llamaba mucho la atención, y gracias al maestro Raymundo Camacho que me dio trabajo en su carpintería y me dijo que él me veía aptitudes para ser un buen tallador, y mira, tras el paso de treinta años, acá estoy haciendo lo que me apasiona, el tallado en madera”

El referido, dijo que nació en Tapachula pero ha vivido en Cintalapa desde hace al menos 30 años. A los 14 o 15 años de edad empezó a buscar trabajo porque no vivía con una buena economía, comenzó a probar en varios trabajos hasta que encontró lo que realmente le gustaba y por lógica, el trabajo que mejor realizaba.









“En ese entonces, recibí un curso de dibujo y talla que impartió personal de la casa de artesanías del gobierno del estado, eso me ayudó mucho más para meterme de lleno a este noble oficio, después hice un caballito que me compraron, y con ese dinero me alcanzó para una bicicleta, eso me motivó más para seguir echándole ganas a mi trabajo”, dijo Manuel.

Dijo que nunca se imaginó que este trabajo le diera para tanto, porque al paso de los años formó su familia, hizo su casa, ha podido sacar a sus tres hijos adelante y aún continúa haciendo lo que le gusta.

“Al paso de los años me he convertido en maestro de muchos jóvenes que han llegado a mi taller con la idea de aprender, algunos ya tienen sus propios negocios, yo lo único que les pido es que tengan ganas de captar las enseñanzas que nosotros les ponemos en la mesa, paciencia y mucha imaginación”, comentó Arreola Barrios.

Cuando recibe un trabajo, saca la plantilla ya sea en papel bond o papel albanene, él hace el dibujo, se imagina con qué tipo de madera podría hacerlo, ya sea cedro, pino o huanacaxtle, busca que no tengan ojo, porque lo que le gusta es entregar un trabajo limpio.

Las herramientas que se ocupan se llaman gurbias grandes, pequeñas, formones planos, puntos de cabra o punta V de diversas medidas, todo dependiendo el tipo de pieza que se vaya a tallar.

Dijo que algo que marcó su carrera como tallador fue haber formado parte del equipo que fabricó el retablo de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, su asistente personal y de mucha confianza fue el señor Eloy Méndez Piña, eso le dio mucho gusto y agradeció al señor José Luis Jiménez Peña por la oportunidad que le dio para que su trabajo hoy luzca en la parte más alta del templo.

Por último, dijo que si alguien ocupa de sus servicios le pueden marcar al 968 744 82 27, el hace todo tipo de trabajo, imágenes en cuadro, figuras de bulto y todo lo que la imaginación pueda plasmar en un papel, él lo puede hacer, su domicilio se ubica en la 13 sur entre 5 y 6 poniente a un lado de la farmacia El Mirador, en Cintalapa.