Deconstruyen la masculinidad tóxica

Netflix estrenó a finales de diciembre pasado Machos Alfa, una nueva serie de Laura y Alberto Caballero, donde la ficción sigue los pasos de cuatro amigos de mediana edad, mientras relata su dificultad para aceptar esta "nueva era de la masculinidad" y situando en el centro el debate sobre el feminismo, el fin del patriarcado y la masculinidad tóxica.



"No hay que afrontar el feminismo como un tema delicado ni abordarlo con miedo", dice Laura Caballero en una entrevista en la que explica que la idea de esta serie surge de lo que está pasando en la sociedad. “Está en la calle, en los medios, en el debate de la gente".

"El movimiento feminista ha tomado mucha fuerza en los últimos años, el #MeToo fue un punto de partida muy claro, y las exigencias de equidad y de fin del patriarcado ahora han adquirido una potencia que nos ha hecho preguntarnos qué pasa con ellos, qué pasa con el tipo medio, cómo se reformula y se adapta", agrega Alberto Caballero, que cuenta que "los personajes fuera de sitio siempre generan comedia".

Pese a tratar un tema delicado, Alberto Caballero señala que su intención era desde el principio no caer en el adoctrinamiento. "Una de las grandes cosas a las que se agarra el sector más rancio del patriarcado es el tema de ser pesados, de la terminología. Queríamos evitar eso para que no tuvieran esa excusa para desconectar de la serie, no caer en ese tema de decir lo que está bien y lo que está mal. Aquí no juzgamos, somos observadores de algo que está sucediendo en la sociedad", detalla.

Laura y Alberto Caballero también están detrás de La que se avecina, que ha recibido alguna que otra crítica por las actitudes homófobas o machistas de sus personajes.

"Mucha gente no ha entendido alguno de nuestros capítulos o series, en el sentido de que es una parodia o una farsa. Que de repente haya un personaje tan extremo no significa que nosotros defendamos eso o lo queramos convertir en héroe. Es un perdedor, es un imbécil y precisamente por pensar así le va mal la vida. Si realmente alguien piensa que estás haciendo apología de algo, es su problema", subraya el guionista.

Un reparto coral

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego y Fele Martínez componen el extenso elenco de la serie.

Machos Alfa en Netflix / Cortesía | Netflix

"Los espectadores se van a encontrar a cuatro amigos en los 40 que vienen programados por los antiguos patrones del patriarcado y que se encuentran con este cambio social y generacional que es la mujer empoderada y el feminismo. Empiezan a ver cómo sus formas de relacionarse con el entorno ya no valen, se va a poner en tela de juicio todo lo que hacen. Vamos a ver su patetismo y también su vulnerabilidad", asegura Gil.

Tal como apunta Hervás, la crítica de Machos Alfa no va sólo contra los personajes masculinos.

"Aparte de las masculinidades tóxicas, también habla de tipos de feminidades un poco instaladas", desvela. "El feminismo, la necesidad de nuevas masculinidades, la deconstrucción del patriarcado y la destrucción de los roles estrictos de género también están, pero en ningún momento como algo aleccionador", apunta la actriz.

Una novedad respecto a producciones anteriores de los hermanos Caballero es el formato, ya que los capítulos de Machos Alfa duran alrededor de 30 minutos.

"Es una comedia desternillante, funciona muy bien. Es fresca y tiene un ritmazo", opina Otxoa. "Es una joyita, hoy en día no hay muchas comedias humanas, modernas, actuales y de media hora", añade.

Además de los mencionados, completan el reparto Raquel Guerrero, Virginia Rodríguez, Isabel Serrano, Jazmín Abuín, Cayetana Cabezas y Silvia Marty.

