El curadito, la bebida zoque que debes probar

Ocozocoautla . Este municipio zoque esconde unas tradiciones muy bonitas que pocos las conocen y nosotros queremos decirte qué es un “curadito”, como se hace y de qué sabores existen.

Para saberlo, este medio entrevistó a la señora Asunción Hernández Castellanos, ella vive en el barrio Linda Vista de este municipio zoque, comentó que desde hace 8 años inició con la elaboración de los curaditos, primero fue para autoconsumo y después al ver que era rentable, incrementó la producción porque la gente ya lo buscaba, antes de la pandemia vendía hasta 20 litros por semana, ahora solo dos o tres, reconoció que esta enfermedad les ha pegado muy duro.

Se hace con frutas de temporada o de la que el cliente pida, se pone la pulpa en un recipiente de cristal, se le agrega licor, se hace la mezcla y se deja reposar como mínimo seis meses para que alcance el sabor que se necesita, porque si se sirve sin añejamiento solo estarían consumiendo licor con sabor a una fruta y nada más.

El curadito es una mezcla entre frutas y licor que se deja reposar como mínimo seis meses para que alcance el sabor que se necesita / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“En el carnaval zoque, cuando un cohuiná vista a otro, la tradición es darle un trago del curadito que esa persona traiga y el otro debe responder con otro de diferente sabor, cada persona ya carga su vasito pequeño con un listón en el cuello”, dijo la señora Asunción.

Comentó que los que ella hace son de litro, valen 100 pesos, se venden en botellas de plástico y cristal, los últimos, van decorados con pintura del short autóctono del carnaval o flores, y valen 170.

El sabor que la gente más busca es del maracuyá, también el de ponche de frutas y la novedad es el del Huitumbillo (una fruta de color negra y color vino).

Doña Chonita dijo que su curadito ya ha cruzado fronteras, España, Italia, Estados Unidos y otras entidades del país.

Esta bebida también se sirve en los baños de zapoyol (cuando los novios se van a casar las madrinas los llevan al río, les lavan la cabeza con semilla de mamey, limón asado, se les talla con un jabón, se les aplica una loción de naranja, también se les da un curadito antes y después de bañarse (le llaman entrada y salida).

El curadito es una mezcla entre frutas y licor que se deja reposar como mínimo seis meses para que alcance el sabor que se necesita / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“Acá en Coita somos tres los negocios más reconocidos, pero hay muchos más que hacen pero no sirve, porque no tiene color ni sabor, y eso para mí no es un curadito, solo sería un licor rebajado con agua de sabor a fruta”, dijo la artesana.

Subrayó que ella desde que inició con este trabajo sus ventas ha sido en línea, nunca ha tenido un local establecido, antes de la pandemia cada fin de semana el ayuntamiento organizaba expo-ventas en el parque central, ahí la gente llegaba a comprar, pero ahora ya no se hace nada y la economía se ha visto muy afectada, ya han buscado la forma de que el nuevo alcalde retome las expo ventas, pero los ha ignorado, aseguró.