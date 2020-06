FIL de Guadalajara y Hay Festival ganan Premio Princesa de Asturias de Comunicación 2020

Oviedo, España.- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, la más importante del mundo de habla hispana, y el Hay Festival of Literature & Arts, un certamen originario de un pequeño pueblo galés convertido en un encuentro anual de literatos y artistas de todo el mundo, son galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

Fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, la FIL se ha convertido con el tiempo en el mayor festival literario de Iberoamérica y el segundo mayor del mundo, mientras que el Hay Festival pasó de ser en 1988 un pequeño encuentro cultural en Hay-on-Wye, conocida como la ciudad de los libros, a ser un reconocido certamen de ámbito internacional que ha exportado su fórmula a otros países de Europa y América.

Como presidente de @FILGuadalajara, celebro con emoción y agradezco a la @fpa y al jurado del Premio Princesa de Asturias el reconocimiento a nuestra Feria. Y si digo nuestra es porque es de los universitarios, de los hispanohablantes, de los autores y los lectores, todos. https://t.co/6jLlqwAK6A — Raúl Padilla López (@RPadillaLopez) June 9, 2020

Ambos acontecimientos reúnen en torno a la literatura a los públicos más variados y congregan cada año a cientos de miles de visitantes "para fomentar entre ellos el hábito de la lectura", según recoge el acta del jurado que, como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, ha presidido de forma telemática Víctor García de la Concha.

Para el jurado, la FIL y el Hay Festival son merecedores del galardón porque representan "los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo" y contribuyen decisivamente " a fortalecer las industrias culturales y a hacerlas sostenibles".

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades está destinado a reconocer “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”.

Foto: Cuartoscuro

Tras más de tres décadas de existencia, la FIL se ha convertido en un referente social, político y cultural en torno al libro que reúne cada año a más de 2 mil 400 editoriales de 45 países en un recinto de 40 mil metros cuadrados que es visitado por más de 800 mil personas entre los meses de noviembre y diciembre.

Encuentro habitual de escritores y lectores, cuenta con cientos de presentaciones de libros, actividades para profesionales del sector, actuaciones artísticas y musicales y miles de citas de negocios relacionadas con el sector del libro.

El Hay Festival surgió un año después que la FIL en la localidad galesa de Hay-on-Wye, una población de unos 1.800 habitantes y decenas de librerías, sobre todo de segunda mano, que se habían convertido en reclamo no solo para bibliófilos, sino para turistas en general.

Lectura del acta del jurado encargado de conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. #PremiosPrincesadeAsturias.



Reading of the Minutes of the Jury responsible for granting the 2020 Princess of Asturias Award for Communication and Humanities. pic.twitter.com/JzkaAMNuGu — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 9, 2020

Celebrado anualmente durante 11 días a finales de mayo y principios de junio, el Hay Festival acoge más de 700 eventos, entre debates, entrevistas y conciertos, que reúnen a más de 270 mil personas.

Organizado por la Hay Festival Foundation, en 2006 el Festival comenzó a celebrar certámenes similares en diferentes países, como el Hay Festival Cartagena de Indias (Colombia), el Hay Festival Segovia (España), el Hay Festival Querétaro (México), el Hay Festival Arequipa (Perú) y el Hay Festival Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Thank you festivalgoers, #HayMakers and supporters for a fortnight of pure wonder. We hope you enjoyed it as much as we did. Catch highlights over on #HayPlayer at https://t.co/Hk55fTmRsE and, if you can, support us at https://t.co/9C98LYVvYT.



See you soon 📖 #ImagineTheWorld pic.twitter.com/FZIIxgj0oT — Hay Festival (@hayfestival) May 31, 2020

El Premio Princesa de Comunicación y Humanidades recayó el pasado año en el Museo del Prado, en Madrid, y en ediciones anteriores distinguió, entre otros, a Alma Guillermoprieto, Les Luthiers, James Nachtwey, Emilio Lledó, Joaquín Salvador Lavado "Quino", Annie Leibovitz, Shigeru Miyamoto y The Royal Society, entre otros.

Éste es el tercer galardón en fallarse este año, de los ocho convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias, después de que la semana pasada se concediera el de la Concordia a los sanitarios españoles por su entrega y sacrificio para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 y el de las Artes al italiano Ennio Morricone y al estadounidense John Williams, los dos compositores que atesoran las bandas sonoras de cine más reconocidas.