FIL Minería se ajusta a crisis por pandemia

La edición 42 de la Feria Internacional del Libro de Minería (FIL), se ajustó el cinturón para su versión digital. Debido a la pandemia del Covid-19, el encuentro librero redujo su programación a 60 actividades virtuales con un presupuesto de 500 mil pesos, cuando en el 2020 tuvo cerca de mil 300 actividades presenciales y 12 millones de pesos.

Fernando Macotela, director de la Feria que se realizará del 18 de febrero al 1 de marzo, señaló en entrevista que ante la imposibilidad de realizar el encuentro de manera presencial, decidieron adaptarse al formato digital y presentar una muestra sintetizada del programa habitual de actividades.

“En el Palacio de Minería teníamos 13 salones funcionando con una actividad cada hora, así por día eran 120 y 130 actividades. Este año tenemos 60 en total; sería absurdo y poco inteligente tener 13 canales de zoom con charlas de temas diferentes, creo que perderíamos público y debíamos adaptarnos y por eso redujimos el programa para hacer algo digerible”, señaló.

Así todos los ciclos de conferencias tendrán una sola actividad, cuando en su versión presencial se tenía hasta 40 charlas en un solo ciclo. También se redujo en una sola presentación las actividades culturales y las editoriales que lanzaban todas sus novedades del año, sólo podrán hacerlo con una publicación con la intención de presentar una versión resumida.

“Nos ajustamos mucho el cinturón este año”, reconoció Macotela al precisar que el presupuesto para este año lo otorgó la Facultad de Ingeniería de la UNAM porque no habrá ningún recurso autogenerado al no poder rentar los salones, los stands ni la taquilla. Son ingresos que en años anteriores recuperaban la inversión, pero en la versión digital se perdieron.

“Terminando la feria pasada, pensamos que podríamos hacer la edición del 2021 presencial, que alcanzaría el año para terminar la pandemia, pero ahora lo más difícil ha sido convencernos de que tenemos que ir en línea. Entonces fue cuestionarnos cómo lo haríamos, no tenemos un presupuesto, no vendimos stands, no venderemos boletos, no vendimos espacios para los salones, realmente hemos tenido que apretarnos mucho el cinturón , pero hemos conseguido una feria que desde mi punto de vista cubre todos los puntos más importantes que normalmente cubre el programa”, refirió.

De las actividades sobresale una mesa en memoria de Amparo Dávila, también se conmemorará el centenario del natalicio de Augusto Monterroso, los 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire y de Fiódor Dostoievski, además del centenario de la muerte de Ramón López Velarde.

También destaca la presentación del libro Pomelo de Yoko Ono, La pandemia, memoria gráfica, Otros ángulos sobre la historia de la conquista de México, de Luis Barjau y Guillermo Turner; además de una edición especial de la obra de Rosa Beltrán a cargo de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM.

“Nos preocupamos por dar espacio entre cada actividad y en esos espacios le pedimos a escritores que han destacado que grabaran unas cápsulas contándonos cómo enfrentaron la pandemia, si escribieron, si aprovecharon el tiempo de confinamiento, si leyeron o qué hicieron, van a estar David Huerta, Ana Clavel, Benito Taibo, Pepe Gordon, entre otros”, añadió Macotela.

Todas las charlas y presentaciones se transmitirán de manera gratuita por las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Minería.