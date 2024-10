Fonoteca Nacional revela audio inédito del arquitecto Juan O’ Gorman

Perdida entre los archivos del cineasta Alfredo Robert, permaneció olvidada una cinta inédita con la voz del arquitecto y muralista Juan O’Gorman, la cual fue dada a conocer en la Fonoteca Nacional, donde se le recordó como un apasionado teórico y crítico de la arquitectura, un personaje brillante y paradójico.

Se trata de la grabación de una entrevista en inglés realizada a O’Gorman por el comentarista deportivo estadounidense Bob Elson en noviembre de 1963 en la ciudad de Chicago. En ella se le escucha al arquitecto disertar sobre los cambios urbanísticos que dio Chicago con su arquitectura; las obras de los edificadores norteamericanos Louis Sullivan y Frank L. Wright; así como el desarrollo y evolución de su trabajo y de la arquitectura mexicana.

“Qué bueno que existe esta cinta que no sé cómo llegó a manos de O’ Gorman. Por la larga historia de yo buscar a O’ Gorman recibí, con la confianza que tanto aprecio ahora, de que me regalara esta cinta, pensando que fuera parte del contenido de la película que estábamos haciendo. Yo estaba ocupado con muchas cosas y, desde luego que un material en inglés no tenía cabida”, dijo el cineasta durante la presentación.

Constructor de sí mismo

El audio muestra la voz de un joven arquitecto que reflexiona sobre la obra de los arquitectos Sullivan y Wright, este último creador de la “Arquitectura orgánica” e iniciador del “Funcionalismo”, los cuales influenciaron directamente su trabajo.

De igual modo expone parte de sus opiniones en cuanto a tendencias y modas arquitectónicas, “La arquitectura moderna, creo, ha abusado al usar demasiado vidrio, esa es mi impresión; un uso más moderado del mismo sería, creo, una condición más saludable, excepto, por supuesto, que siempre las modas… podríamos decir que la arquitectura moderna sería una especie de moda de cristal, un poco”, se le escucha decir.

Sobre estas y otras posturas el antropólogo y curador Pablo Landa Ruiloba advirtió que “lo que escuchamos aquí (en la cinta) no es el Juan O’Gorman historiador, sino el constructor de su propia narrativa y su propio posicionamiento ante la arquitectura de su tiempo”, por lo que hay que entender que a lo largo de su vida sus palabras y obras podían habitar la paradoja.

El Arquitecto de los grandes proyectos

Juan O’Gorman nació en 1905 en el barrio de Coyoacán en la Ciudad de México. Bajo la influencia de Le Corbusier, se convirtió en un arquitecto destacado que ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista.

Entre sus proyectos destacados se encuentran el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 26 escuelas primarias en la Ciudad de México, así como el nuevo edificio del Banco de México y la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Su obra también tuvo proyección en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Fue pintor de caballete y muralista. Algunas piezas importantes son el Retablo de la Independencia y Retablo de la Revolución (Sufragio efectivo no reelección), que se encuentran en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec.

Hay más grabaciones

La cinta que se presentó en la Fonoteca Nacional es especial por sus características, se grabó en el extranjero y se escucha a O’Gorman hablar en inglés con gran soltura sobre los temas álgidos de la arquitectura de ese momento, no se trata de la única cinta con la voz del arquitecto que tuvo una activa faceta como catedrático de la arquitectura.

“Hay más grabaciones en la Fonoteca Nacional con la voz del maestro O ’Gorman. Esta grabación que presentamos no es la más antigua. La más antigua es de 1957, que pertenece al INBAL, donde O ‘Gorman aborda el tema de la arquitectura orgánica.

“También tenemos otra previa a la que presentamos hoy y es de 1961, en la que el maestro dio una conferencia en IPN con motivo del 25 aniversario de aquella institución”, explicó a El Sol de México Tito Rivas, director general de la Fonoteca Nacional.