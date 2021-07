Orgullo chiapaneco, primera chef indígena tzotzil en Forbes

Te puedes imaginar cómo es degustar un delicioso bizcocho de pinole con mousse de rompope, mango con tascalate o de tascalate con manjar, degustado con un café colado de los Altos de Chiapas, este tipo de postres y otras exquisiteces culinarias las prepara Claudia Albertina Ruiz Santiz, una chef indígena, originaria de San Juan Chamula, que ha logrado fusionar la cocina tradicional con su aprendizaje y con el destacar a nivel mundial ya que actualmente se encuentra en el ranking de los 50 chefs más importantes a nivel mundial y entre las 100 mujeres más influyentes de México según la revista Forbes.





Es reconocida como chef ante la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de San Cristóbal de las Casas. / Foto: Cortesía / Facebook | Kokono' de Claudia Ruíz Sántiz





Ella pertenece la etnia tzotzil, pero sin duda decidió dejar el hogar y a su gente donde bajo muchas criticas por lo que estudió ha logrado graduarse como chef y hoy es la directora, fundadora, propietaria y chef del restaurante Kokono, ubicado en el barrio de La Merced, en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, cuya especialidad es la cocina tradicional indígena chiapaneca.

El nombre de Kokono es de origen tzotzil y significa epazote. Este restaurante es un proyecto en donde ella trabaja con varios objetivos multiculturales, pero buscando siempre dar a conocer la gastronomía de Chiapas.

Dentro de sus actividades como chef ha logrado fusionar recetas de su cultura con sabores modernos que exaltan sus creencias así como el sazón de sus tradiciones que exhiben la historia de un pueblo lleno de sabores, creando suculentos platillos.





El uso de elementos orgánicos para su cocina es uno de los distintivos de Kokono'. / Foto: Cortesía / Facebook | Kokono' de Claudia Ruíz Sántiz





Además otro de sus logros y de lo que dice sentirse orgullosa es de tener un equipo conformado por mujeres, mujeres que buscan una mejor calidad de vida como Griselda, joven también de raíces indígenas u otra chica que estudia Ciencias de la Comunicación ya es gran impulsora de la mujer indígena, que busca en un futuro llegar a formar a las nuevas generaciones con valores, y desde su experiencia proyectar una nueva visión de la mujer en Chiapas.

Claudia Albertina Ruiz Sántiz este día 21 estuvo de cumpleaños, pero sin duda ha sido su perseverancia, trabajo y amor a lo que hace y ha colocado en las esferas nacionales e internacionales.





Destaca entre los 50 mejores chef a nivel mundial





Está joven tzotzil está considerada entre los 50 chefs más importantes del mundo, por lo que ha sido entrevistada por las principales cadenas de TV de USA.









Además la revista Forbes México, la incluye en la lista de las 100 Mujeres más Influyentes de México, lista en la que converge con mujeres como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marinela Servitje, quien le dio el nombre a la repostería Marinela de Bimbo; María Asunción Aramburuzabala la mujer más rica de México cuya fortuna asciende a poco más de 5,660 millones de dólares; Elisa Carrillo, primera bailarina de la ópera de Berlín, así como actrices, cantantes, investigadoras, empresarias, entre otras.





Claudia Albertina es originaria de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas / Foto: Andrea Gama | Forbes





“Mi rebeldía me ha llevado a tener varios logros, como pensar diferente a la mayoría de las mujeres, ya que a nosotras se nos educa para llevar la casa y la familia, y, a veces, nos quedamos encerradas en eso […] el hacer una revolución conmigo misma me ha llevado a donde estoy hasta ahora”, explica Claudia, en la entrevista a la citada revista donde también está incluida el listado 50 Next, de la organización 50 Best, que la reconoce como una joven promesa de la gastronomía internacional.

Es así como una mujer indígena sale de esa caparazón de sus usos y costumbres y triunfa gracias a su ingenio y tesón pero sin dejar de demostrar el gran amor a su tierra al incluir sus sabores y olores en sus nuevas creaciones culinarias.