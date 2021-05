Gloria Steinem dedica su vida a luchas por los derechos civiles

En su faceta de activista, Gloria Steinem se convirtió en una presencia cotidiana en foros o protestas por la causa feminista, en defensa del derecho al aborto o la paridad salarial, pero también de otras reivindicaciones como la abolición de la pena de muerte o contra el maltrato infantil.

Steinem fue una de las firmantes en 2020 de la carta contra la intolerancia y la censura publicada en julio en la revista Harper's. Cerca de 150 intelectuales y artistas expresaron su preocupación por la "intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo" que a su juicio ha ganado fuerza en Estados Unidos en los últimos años.

Cultura Gloria Steinem, icono del feminismo, Premio Princesa de Comunicación

Muy joven, tras la separación de sus padres, tuvo que cuidar de su madre, que sufría una grave enfermedad mental. Ella misma recuerda que esa experiencia, junto con la de que en los años cincuenta cuando una mujer se casaba tenía que atender a su marido, la inclinó a rechazar el matrimonio. Pero se casó el 3 de septiembre de 2000, a los 66 años, con el activista David Bale. La boda se celebró en casa de su amiga Wilma Mankiller, primera mujer jefe principal de la Nación Cherokee. El matrimonio solo duró tres años a causa del fallecimiento de Bale.

En 1972 fue la primera mujer en dar un discurso en el Club Nacional de Prensa, criticando la composición de las redacciones. Simpatizante de Hillary Clinton cuando se presentó a las elecciones presidenciales, no ha dejado de acudir a manifestaciones y dar conferencias.

Figura multipremiada, publicó varios bestsellers como The beach book (1963), Outrageous acts and everyday rebellions (1983), Marilyn: Norma Jean (1986), Revolution from within: A book of self-esteem (1992) o su biografía My life on the road (2015).

Su vida fue mostrada en la pantalla en la película The Glorias, basada en su biografía y en la serie de HBO Mrs. America. En 2018 Gloria Steinem llegó a Broadway con una obra de teatro que repasa su vida y carrera, y abre un debate entre el público y un moderador, un rol que en alguna ocasión encarnó ella misma.

En My life on the road, la autora explica el secreto de su energía: "Cuando la gente me pregunta por qué aún mantengo la esperanza y mi energía después de todos estos años, siempre digo lo mismo: porque viajo. Emprender un camino te saca de tu cabeza y se adentra en tu corazón".