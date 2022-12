Hannia Novell debuta en la ficción con la novela Trazos de sangre

Conocida por su carrera periodística, en la que ha cubierto hechos de importancia nacional e internacional, así como por su trabajo como conductora titular en el programa Informativo 40, Hannia Novell debutó en el mundo de la literatura con su libro Trazos de sangre, un thriller policiaco con el que busca visibilizar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en México.

La novela cuenta la persecución de un asesino de mujeres por parte del investigador Manrique, especialista en tratar casos de alto impacto como terrorismo y narcotráfico, y Abril de Mudarak, una conductora estelar que, con gran voz de mando, decide tomar la iniciativa de las investigaciones ante la incapacidad de las autoridades por detener a este criminal sin patrón de acción aparente.

Cultura David Toscana construye un nuevo Quijote a través de la literatura rusa

“El libro básicamente es una denuncia de manera novelada que se desarrolla en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que podría haber sido en cualquier parte de la república y, más aún, en cualquier país del mundo. Ésta es una problemática global, de nuestro siglo, que no se está atendiendo; y me parece que en México ya es un problema de seguridad nacional, pero las autoridades no lo quieren ver así”, explica la comunicadora, premio Nacional de Periodismo de 2003, en entrevista con El Sol de México.

Aunque la publicación de este libro ―que forma parte de una trilogía― es su entrada oficial como narradora de ficciones, la periodista relata que su germen sucedió en 2010, cuando comenzó a publicar, bajo el pseudónimo de “Manrique”, alrededor de 300 cuentos en el periódico 24 horas y el suplemento Código Topo, del periódico Excélsior.

Esta iniciativa, agrega, se debió a la creciente peligrosidad de su trabajo periodístico al cubrir nota roja y porque que ella quería seguir denunciando el estado de violencia en el país, el cual es retratado, tanto en los cuentos como en la novela, a partir de hechos reales que el lector podrá identificar.

“Me parece que es otra trinchera que puedo explotar. Si tengo una pluma y una hoja en blanco, creo que puedo acercarme de otra forma a un público distinto, y al mismo tiempo hacer un llamado a las autoridades desde otros puentes. Yo hablo de esto diario en radio y televisión, pero ahora quiero explorar esta nueva forma de hablar, de decir, de denunciar y de gritar”, comentó Novell, quien se reconoce como una “contadora de historias”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En este sentido, respecto al fin social del arte, explicó: “Considero que hay un fin social en todas nuestras intenciones, no creo que seamos ajenos a las problemáticas que hoy vivimos. Pienso que todas nuestras conversaciones y acciones tienen un fin, y éste (la literatura) es uno muy loable que tenemos que seguir trabajando”, concluye la comunicadora.

Hannia Novell también ha escrito, desde el terreno de la no ficción, los libros El santo que caminó entre nosotros, en el que indaga en torno a la vida y obra del Papa Juan Pablo II, y Bitácora de guerra, donde relata su experiencia como corresponsal en frente.