Imposición de corona, una tradición que no se extingue en Chiapas

La tradición de imponer corona a nuestros seres queridos prevalece en gran parte de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez está muy arraigada, los pretextos no faltan para agasajar a las madres, padres, hermanos, hijos, nietos, abuelos, es bueno que se conserve pero lo que hay que hacer aun lado es la imposición, los productos artificiales, nuestras coronas tienen que ser naturales, así lo dio a conocer Joel Argüello, servidor público en el Museo del Café de Chiapas.





Expone que lo ideal es que la población elabore sus propias coronas con base en materiales verdes, flores, hojas, palmas, no se vale que nos dejemos influenciar por las imposiciones que vienen de fuera, como las coronas artificiales, eso no es nuestro, ni es parte de nuestra tradición y costumbre, lo nuestro es lo natural y hay que volver a nuestros orígenes.

Por ello, enfatizó, el Museo del Café de Chiapas está fomentando esta tradición de elaborar coronas para nuestros cumpleañeros, a nuestros graduados, a los que celebran el día de su santo, o cualquier otro motivo, para ello hay que elegir el mejor material, nuestras flores, nuestras palmas, del tipo y color que sean, del gusto de la familia que va a coronar o de la que va a ser festejada.





Es común decirle versos, poemas y frases, o recuerdos del ser que se está coronando / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Es común decirle versos, poemas y frases, o recuerdos del ser que se está coronando, pero lo primero es elegir el material, para las mamás muchos eligen el color rojo de las flores con una combinación de un follaje verde como palmas, o hay quienes eligen flores blancas, sobre todo, si son mujeres jóvenes, es al gusto de cada quien, pero lo importante es que no nos dejemos influenciar por los productos artificiales.

No hay pretexto para no hacerlo de productos naturales porque casi todos los hogares en Chiapas y en la capital cuentan con plantas naturales, hay quienes en pequeños espacios cultivan sus flores y en muchos casos es solo para la elaboración de coronas, por lo tanto, no dejemos que se termine esta tradición, es un momento se gozar, disfrutar y manifestar la fraternidad y hermandad como sociedad y como familia, es lo mejor que nos puede pasar para ir superando momentos difíciles, expuso.





En Tuxtla Gutiérrez está muy arraigada la coronación de flores / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hay quienes en la elaboración de las coronas eligen un material pesado, es decir, un bejuco para emplearlo como una rueda o círculo donde se irá incrustando las flores de manera ordenada y con gran delicadeza para no maltratarlas, hay quienes prefieren el uso de flores que se destacan por su fragancia, o lo mismo que cuando ya está concluida la corona que puede ser del peso y tamaño que se adapte a la cabeza del que se habrá de coronar se le aplica unas gotas de perfume, expuso.

Si a la tradición, insiste, pero no a los artificiales, si a fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, pero con los productos naturales, el Museo del Café se suma a ello, está de acuerdo con ello, hay que fortalecer nuestras costumbres y tradiciones, sobre todo, en el festejo a las mamás, un buen pretexto, el Día de las Madres el próximo 10 de mayo, puntualizó.