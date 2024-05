Escritora canadiense Alice Munro, Nobel de Literatura en 2013, fallece a los 92 años

La escritora canadiense Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013, murió a los 92 años de edad, según informó este martes la familia a medios de comunicación canadienses.

Munro padecía demencia desde hace más de una década y su familia anunció al periódico The Globe and Mail que la escritora murió en la noche del lunes en una residencia para mayores en la provincia canadiense de Ontario.

La escritora, que nació en el seno de una familia de granjeros en Ontario durante la Gran Depresión, se inició en la literatura escribiendo sobre el mundo rural en el que creció: los graneros decrépitos, los campamentos de casas móviles y viejas iglesias.

Munro, cuyo nombre de soltera era Alice Ann Laidlaw, consiguió una beca para estudiar en la universidad donde conoció a su primer esposo, James Munro.

La pareja se trasladó al oeste de Canadá y en 1963 se asentaron en la localidad de Victoria, donde abrieron la Librería Munro.

Foto: Reuters

Alice Munro empezó a despuntar como escritora en 1968 cuando ganó el más importante galardón literario del país, Governor's General Award, con una colección de historias: "Dance of the Happy Shades".

La autora volvió a ganar el premio en 1978 con otra colección de historias, "Who do you think your are?".

Sus escritos se publicaron en algunas de las revistas más prestigiosas del mundo, como The New Yorker, Harper's Magazine, The Paris Review y Mademoiselle.

Sus relatos están poblados por mujeres fuertes, ocultas bajo una apariencia apacible, situadas en escenarios rurales, pequeñas localidades de Ontario.

¿Por qué Munro recibió el Premio Nobel de Literatura?

En 2013 le llegó el máximo reconocimiento internacional, el Premio Nobel de Literatura, que la academia sueca le concedió como "maestra del relato corto contemporáneo". Cuatro años antes había ganado el premio Man Booker International.

El Nobel a Munro, el primero y único hasta ahora para un escritor canadiense, fue aplaudido por literatos de todo el mundo.

La hija de Alice Munro recibió en representación de la escritora canadiense el Premio Nobel de Literatura 2013 de manos del rey Carl Gustaf de Suecia. Foto: Reuters

En una entrevista para la revista The Paris Review en 1984 se le preguntó sobre su colección de historias cortas "Lives of Girls and Women" (1971). Munro reconoció que inicialmente quiso darle la forma de novela.



"Intenté hacer una novela normal, un tipo de novela ordinaria de la adolescencia infantil. En marzo vi que no estaba funcionando. No parecía lo adecuado y pensé que tendría que abandonarlo. Estaba muy deprimida. Entonces me di cuenta que tenía que trocearlo y colocarlo en forma de historia. Así sería manejable", declaró.



Ahí es cuando aprendí que nunca iba a escribir una verdadera novela porque no podía pensar de esa forma

Munro nunca necesitó escribir una novela y sus colecciones de historias cortas inspiraron a generaciones.

Foto: AFP

dijo de su obra: "En el trabajo de Munro, los paisajes locales se convierten en universales, las pequeñas vidas adquieren proporciones épicas".

Esa épica es la que animó al director español Pedro Almodóvar a inspirarse en tres historias cortas de "Runaway" ("Escapada") para escribir el guión de su "Julieta". El cineasta entendió que aunque las historias de "Runaway" son universales, su lenguajes es local, canadiense.



Porque Munro insistía en destacar sus raíces: "Estoy anclada en un lugar por el lenguaje, por una expresión particular o hábitos de habla que he escuchado toda mi vida", explicó en 2006 en una entrevista a la radiotelevisión pública canadiense, CBC.