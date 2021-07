La literatura, el refugio de Mayra Santos-Febres

En medio de la incertidumbre y desasosiego por el paso del huracán María en Puerto Rico en septiembre de 2017, la escritora Mayra Santos-Febres encontró en la literatura un refugio. Un oasis, no para huir de la desgracia humana sino para protegerse en el alivio de contar su historia personal, que es también la de cualquier puertorriqueño afectado por la tormenta. Así nació su más reciente novela Antes de que llegue la luz (Planeta), una catarsis ficcionada de la voracidad de la naturaleza.

“Yo quería contar esta historia para sobrevivir la experiencia, el huracán que no fue de un sólo día, sino que se extendió ocho meses porque siempre hubo problemas de restablecer la energía eléctrica una vez que pasó el huracán, y fue cuando se notó la precariedad que tiene a Puerto Rico atrapado, la cosa se alargó bastante con resultados funestos, murieron cuatro mil 465 personas.

“Yo me sentaba a escribir lo que me había pasado en el día para poder descargar y a la misma vez fue naciendo el relato y una de las experiencias que me marcó mucho fue que la gente en la calle me decía 'escriba, escritora, escriba', y ese recordatorio de cuál es mi deber me empujó”, refirió en entrevista.

La novela evoca los momentos de mayor miedo y crisis que la población de Puerto Rico enfrentó con el huracán, por lo que está escrita desde el sentimiento de mayor vulnerabilidad. Santos-Febrés refiere que la escribió desde el miedo de saber la fragilidad de su vida y la de sus hijos, que aparecen en el relato con nombres reales, y la de sus amigos, de quienes no supo nada hasta una vez restablecido el servicio eléctrico.

“Tras la crisis me puse a mirar y seleccionar y organizar en el espacio literario estos puntos para crear el cuento, y por eso la novela es un contrapunteo entre la voces de los protagonistas y algo así como un relato la memoria, yo quise que la novela funcionara como un soneo, como el jazz de un espacio en el que uno tiene una clave o un tema y sobre eso hay unas improvisaciones”, detalló la escritora al considerar que su narración se aleja de la visión centralista para mostrar la realidad de Latinoamérica.

La novelista reflexiona sobre la voracidad de la naturaleza que creemos pasiva, y señala que si bien no encontramos una relación sana con ésta, seguiremos padeciendo pandemias mortíferas como la de Covid-19. “No vemos que vivimos en una sociedad neoliberal capitalista que sólo nos hace consumir sin pensar en qué compramos o cómo afectamos el entorno”, concluyó.