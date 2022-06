Cristina Rivera Garza gana el Premio Xavier Villaurrutia 2021

La autora, traductora y crítica literaria mexicana Cristina Rivera Garza fue designada este miércoles ganadora del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 en reconocimiento a su obra "El invencible verano de Liliana" (2021), informó el Instituto Nacional de Bellas Artes (Inbal) de México.

"La autora narra con sobriedad y diversos recursos literarios y testimoniales, la desgarradora experiencia familiar de un feminicidio no resuelto", expuso el jurado en el acta deliberativa en un comunicado emitido por el Inbal.

Además, el jurado explicó que "la novela reconstruye las atmósferas de finales del siglo pasado y advierte los signos de una violencia ominosa hacia las mujeres, que aún se sigue padeciendo".

"Este es un premio para Liliana Rivera Garza, mi hermana menor, a quien perdimos hace 30 años a causa de la violencia machista. A ella le habría gustado compartirlo con todas las mujeres que nos han sido cruelmente arrebatadas en México y en el mundo", declaró Rivera Garza (Matamoros, 1964) en el comunicado.

Sobre la novela ganadora, la autora señaló que "El invencible verano de Liliana" es producto del cúmulo de documentos que su hermana dejó como testigo durante sus dos décadas de vida y por ello, considera que este libro tiene una doble autoría.

"Pude escribir El invencible verano de Liliana gracias al archivo meticuloso que mi hermana fue construyendo durante su breve paso por la tierra", expuso.

En este sentido, Rivera Garza, quien recibirá el premio el 5 de julio, consideró que la literatura es una práctica colectiva "en la que abrazamos y nos dejamos abrazar por otros".

Además, dijo que para ella la literatura es un ejercicio de reflexión desde el presente que, sin embargo, no debe dejar de lado las bases y vivencias pasadas, ya que es lo que conforma nuestra actualidad.

Rivera Garza nació el 1 de octubre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas y llevó a cabo estudios de sociología en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como estudios de Maestría y Doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston en la que es profesora distinguida y fundadora del doctorado en Escritura Creativa en Español.

Cuenta con más de una decena de libros publicados a través de géneros diversos como cuento, ensayo, novela y poesía. Entre sus títulos más recientes están Dispatches from a Wounded Country (2020) y New and Selected Stories (2022); ambos traducidos por Sarah Booker.

Entre otros galardones se ha acreditado los Premios Sor Juana Inés de la Cruz 1997, Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2017, Shirley Jackson 2018, Donoso 2021, Nuevo León Alfonso Reyes 2021, Mazatlán 2021, así como la beca MacArthur 2020-2025.

El Xavier Villaurrutia es un premio establecido en 1955 por iniciativa del crítico literario Francisco Zendejas para estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas y la producción literaria de escritores latinos e iberoamericanos, con la sola condición de que la obra premiada se haya editado en México.

El primer premio fue para el escritor mexicano Juan Rulfo por su obra "Pedro Páramo" y a lo largo de su historia ha sido otorgado a figuras literarias como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Garro, Juan José Arreola, Efraín Huerta, Jaime Sabines, Sergio Pitol, Augusto Monterroso, Inés Arredondo y Vicente Leñero.