Descubre Alejandra Trigueros su voz interior en la novela

Las historias que actualmente cuenta AlejandraTrigueros fluyen a través de la novela. Es con su segundo libro, Diamante enbruto, que la dramaturga y actriz revela de manera autobiográfica, cómo sobrevivió la muerte de su padre; todo un proceso de escritura doloroso.

"A mí me gustan mucho los diálogos, tambiénpor eso me gustaba escribir teatro y también soy actriz, me gusta la escena, peroahora lo que el cuento funciona mejor en narrativa donde mi voz se acomodó más, aunque la vida siempre sorprende", comenta Trigueros en entrevista para El Sol de México.

“Este nuevo libro trata de la muerte de mipapá, su proceso de enfermedad, las reacciones de los distintos miembros de la familia. También de las relaciones de padre e hija: Gerardo Campos y Celeste ”, expresa la también directora de teatro, becaria del Centro Mexicano deEscritores (1996-1997), y del FONCA Jóvenes creadores (1997-1998).

Sobre la protagonista femenina Celeste: “Tiene una búsqueda creativa y sexual. La historia se desarrolla a través de las cartas del Tarot de Marsellay sus colores vivos. También trata de magia, porque siempre que nos vemos cerca de la muerte, surge el espíritu, de ahí lo místico ”.

Sobre el anterior añadido que en la portada dela novela está el caballero de espadas que significa traspasar la mente paralela a los corazones y eso es el objetivo de Diamante en bruto dondehizo “una crítica social con sentido del humor” y para su escritura experimentoodistintas sensaciones.

“Como estaba narrando la pérdida de mi papá, momentos en que tuve que enfrentarme con ciertas emociones y revivirdolores. Eso es lo más difícil. Mi primera novela se encuentra en primerapersona y esta es en tercera. Yo tuve que poner en el personaje de mi padre y situaciones más profundas como su soledad y la tristeza que él escondió con alegría, entonces toparme con esa profundidad fue la parte difícil y sí laguna más creativamente porque su escritura fue compleja ”.

Trigueros ha escrito 13 obras, de las cualescuatro han sido montadas en escena y dos publicadas como Muerte deliberadade cuatro neoliberales , que aparece en la antología de Stuart A. Day. Diálogos dramatúrgicos México-Chile, lacual se estrenó en la Gruta del Centro Cultural Helénico.

Su primer libro, publicado en 2013 bajo el nombre de En dirección prohibida editado por la Universidad Veracruzana (2013), el cual describe como un "striptease emocional" donde narra su búsquedadel orgasmo, en ese camino transita por abusos, fantasías y canciones.

La autora formó parte, durante 15 años, del director Vicente Leñero quien manejaba todos los géneros del periodismo y la escritura lo cual la influencia, ya que ella ha escrito guiones para cortometrajes y el lenguaje de la dramaturgia le ha servido.

“Los diálogos hacen las escenas masvivenciales. En mi reciente libro hay pláticas en las que se descubre lapersonalidad de los protagonistas. Me gustó recuperar el lenguaje de mi papá quiendecía '¡úchale!' o '¡bolas don Cuco!' es como revivir ese México con las palabras de nuestros abuelos ”.

Al preguntarle si escribe con perspectiva de género, la autora reconoció que desde su primera novela abordó el universofemenino y en la nueva, se percibe otro arquetipo, quien defiende el hecho de permanecer soltera "porque esta sociedad es muy crítica con las mujeres".

En cuanto a Diamante en bruto, ya viste frecuencia en las librerías y Trigueros, quien no abandona el teatro al darclases para niños, escribe su tercera novela y acepta que te den un conocer en el mundo de la literatura no es fácil para los noveles autores , porque laseditoriales, sobre todo las transnacionales, publican a los escritoresconocidos, pero en su caso se abre camino e invita a los lectores a que seadentren a su narrativa.

