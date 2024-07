"Escribo libros para niños de cuatro hasta noventa años”: Francisco Hinojosa

Este 2024 el escritor Francisco Hinojosa, cuya obra lo llevó a convertirse en el primer embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en México, cumple 70 años. Y aunque reconoce que ya el tiempo comienza a hacer estragos en su cuerpo, asegura que tanto la lectura como la escritura han significado “una salvación” en su día a día, tanto así que este mismo año ha publicado su más reciente novela “Cartas a Dorothy”.

“Yo soy escritor porque en un inicio fui lector. Una vez me pregunté: ‘si tanto me gusta leer por qué no habría de escribir?’. Ahora llevo prácticamente 70 libros, desde antologías, obras propias y adaptaciones de clásicos. Yo me apoyo en la literatura que al final de cuentas representa lo que yo soy y somos”, afirma el escritor Francisco Hinojosa, en entrevista con El Sol de México.

Te puede interesar: Un cambio generacional llega a Cultura con Claudia Curiel de Icaza

Un éxito inexplicable

Invadido por la nostalgia y la emoción, de recordar el libro infantil “La peor señora del mundo”, que vio la luz en 1992, Hinojosa asegura que para él ha sido ‘un éxito inexplicable’, pues, según relata, este libro fue rechazado en un principio por el mismo Fondo de Cultura Económica, sello editorial del que su creación se ha vuelto uno de los más leídos, tanto por niños, como por jóvenes y adultos.

Literatura Roberto Bolaño, el latinoamericano con dos de las mejores novelas del siglo según The New York Times

“¿Cómo puede ser que con el paso del tiempo haya pasado algo así? No sé… pero yo creo que, a partir de eso, yo he pensado que escribo para niños de cuatro años a noventa y nueve, pues cuando llego a dar charlas o espectáculos siempre resulta que hay una gran cantidad de adultos”, comenta, el autor, quien afirma que como escritor de públicos de edades diversas no piensa “en las diferencias, sino en las similitudes” que puede haber entre ellos.

“Yo siempre he pensado que entre mis lectores ha estado presente el juego y el humor. Me refiero al juego no sólo como tema sino como interacción”, agrega el escritor, que afirma que tanto en sus libros para adultos como para niños ha podido notar en los lectores “una sonrisa nerviosa”, principalmente provocada por la ironía que hay en los temas que trata.

“En mi literatura los temas de la violencia y de la muerte han estado presentes en todos mis libros, tal vez en los de niños menos, pero han estado ahí. Es algo que me ha interesado mucho, pero que, al ser difícil de tratar, yo lo refiero desde el humor. El humor es el escudo para protegerme de todo ello”, explica.

Escribir no te hace buena persona

De su nueva novela, “Cartas a Dorothy”, que es la secuela del libro “Poesía eras tú” (2009), Hinojosa adelanta que en ella continúa la historia de un personaje con influencia política, que se ha quedado viudo y que entabla una relación con una azafata estadounidense con la que se cartea y le cuenta cómo tiene la intención de integrarse en la vida política del país. Un personaje que destaca por utilizar la escritura como principal medio de comunicación de su personalidad deliberadamente incómoda, donde el status y el poder imperan.

“Es falso que la lectura y la escritura nos convierten en buenas personas. En la cárcel es donde más se lee La Biblia, como en ningún otro lugar, pero eso no los vuelve automáticamente santos. Para mi personaje la escritura es la única forma que él encuentra de relacionarse con el mundo.

“Yo lo veo como una especie de misántropo al que no le gusta el contacto, pero que no sabe estar sólo y tiene un gran interés por el dinero y el poder”, afirma Hinojosa, quien irónico afirma que esta figura del ‘político intelectual’ ha sido relegada en los últimos sexenios, principalmente si se piensa en personajes como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Tras afirmar que este personaje es a su vez un retrato de la vida contemporánea, no sólo en México sino en el mundo, Hinojosa describe que hay en éste una profunda misoginia, la cual él piensa aún debe ser afrontada por las nuevas generaciones, aunque ha habido grandes avances.

“Creo que si hoy podemos decir que tendremos una presidenta y la mayoría de los miembros de su gabinete serán mujeres es la prueba de ese avance. Esto ha sido producto de una serie de luchas y decisiones que las han empoderado, pero aún creo que hay mucho por hacer para acabar con el machismo”, finaliza Hinojosa.