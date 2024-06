Repatriarán restos del escritor Miguel Ángel Asturias de Francia a Guatemala

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, informó que los restos del escritor Miguel Ángel Asturias serán repatriados desde Francia donde fue sepultado en 1974.

Miguel Ángel Asturias, premio Nóbel de Literatura en 1967, murió en el exilio hace 50 años tras sus críticas al sistema político. Sus restos están en el Cementerio del Père Lachaise en París donde fue sepultado después de morir en España a causa de un cáncer.

"En la inauguración del año de Miguel Ángel Asturias, hemos anunciado la repatriación de sus restos a nuestro país. Será un gran honor para este gobierno recibirlo (...) Podrá por fin descansar la inmensa noche junto a los hombres y mujeres de maíz", escribió Arévalo en su cuenta en la plataforma X.

Hijo de Asturias había negado la repatriación a gobiernos anteriores

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, no aceptó que gobiernos anteriores repatriaran los restos de su padre.

Los dos últimos gobiernos me han propuesto traer sus restos pero me he negado rotundamente, porque esos gobiernos son parte del pacto de corruptos con lo cual mi padre no hubiese estado de acuerdo.Miguel Ángel Asturias Amado.

"Luego de décadas de malos gobiernos que sumieron al país en una profunda miseria, ahora tenemos un Gobierno que busca la unión de todos los guatemaltecos", dijo el hijo del escritor.

Una de las obras más influyentes de Asturias fue El Señor Presidente.