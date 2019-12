Stephen Chbosky hace pacto secreto con sus lectores

Volver a la escena literaria con su nueva obra, Amigo imaginario, después de dos décadas de haber publicado Las ventajas de ser invisible, para Stephen Chbosky(1970) no fue presión en cuanto a superar las ventas millonarias de este título, del cual el mismo hizo el guion para el cine.

“Yo tengo un contrato en secreto con los lectores, eso quiere decir que si tu tomas uno de mis libros, alguna de mis películas, yo lo que quiero es que tengamos ese compromiso, esa unión y ese enlace. No me importa si se vende mucho, sino que el público conecte conmigo, eso es lo principal, tener ese vinculo de corazón a corazón, es la experiencia que quiero lograr como escritor ante el espectador”.

Al respecto, el autor del guion de la película Rent, entre otras adaptaciones al cine, comenta que sus obras van dirigidas a audiencias de todo el mundo, no sólo a la sociedad norteamericana que vive el “horror” de la violencia por el uso de armas “La historia de Estados Unidos ha estado marcada por la sangre”, reconoció.

, es uno de los escritores estelares del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FIL) donde tiene un encuentro con sus admiradores que se han sentido seducidos, ahora, por su nueva historia, que es opuesta a su primer libro, que era narrado en primera persona.

“Hace 20 años hice Las ventajas de ser invisible,pero en mi mente siempre quise regresar a escribir una novela, sabía que el hecho de hacerlo tenía que ser diferente, que pusiera todo este corazón en mis obras y eso me encanta, porque escribir es mi pasión”.

En ese aspecto, el autor quien reside en Los Ángeles California, mencionó que Amigo imaginario es una de las obras en las que “mi corazón está reflejado” y no descarta que como su primera obra literaria, está se lleve a la pantalla y reveló que “posiblemente” sea por medio de Netflix.

La trama de su nueva novela es sobre una madre soltera que sufrió violencia doméstica y que llega a un nuevo lugar para empezar de nuevo con su hijo, quien desaparece en el pueblo y al regresar, hay situaciones extrañas en la personalidad del infante, con lo cual el autor explora en el género del suspenso.

Respecto a cuál sería el mensaje de Amigo imaginario, el autor reconoció que “son varios, refleja la naturaleza espiritual, el aspecto familiar, pero en resumen estamos hablando de la historia de una madre y obviamente el amor de esta madre por su hijo”

Al preguntarle cuál es su personaje favorito, si Charly de Las Ventajas de ser invisible o Cristopher, de su reciente libro, el escritor acepta que el primero era más cercano a su vida, pero le encantan ambos y para construir a los protagonistas de sus obras la observación al ser humano es su principal arma, reveló.

En ese sentido, aclaró que las personas que han tenido traumas en sus vidas personales le inspiran sus historias. “La fórmula para crear personajes es una combinación de recuerdos, de mi propia memoria, así como la imaginación y la empatía, para lograr esto, observo, no veo un bonche de gente, (refiriéndose a los presentes) veo y me hago preguntas y quizá podría escribir dos novelas con lo que acabo de ver, amo a la gente y me encanta observar y lo que más me gusta y me siento honrado es mostrar como todos somos similares al final de cuentas”.

Reconoció que en Amigo imaginariono le fue difícil escribir desde la perspectiva de un menor: “me parece que los adultos son más complicados que los niños” y acerca de si haría una saga de esta nueva publicación, de acuerdo al éxito que tiene, respondió:

“Cuando estaba enfocado en este libro, no planeaba hacer una segunda parte, pero observé que había algo delicioso al final de la obra, por lo que siento una necesidad imperiosa de hacerlo”, concluyó.