Museos del mundo tardarán en regresar a su normalidad

Durante la charla Cultura y arte como bien común , Mónica Hoff, artista, curadora e investigadora de Brasil y Luis Camnitzer, creador y curador de Uruguay, coincidieron en que después de la pandemia por el Covid-19, la vida activa de los museos en el mundo tomará mucho tiempo en volver a la normalidad.

En el tercer día del foro organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor de Cultura UNAM, titulado ¿Qué aporta la cultura a la sociedad? Sostenibilidad y utilidad social de la cultura , la coordinadora del mismo, Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), la primera pregunta para entrar al debate:

“¿Cómo podemos pensar en la cultura y el arte como bien común distinguiéndolo de la noción de bienes públicos y privados? ¿Cómo en realidad, desde distintas instancias, ideologías, puede aportar y abonar en la constitución de procesos colectivos, no solamente en términos de resistir, sino de autodeterminación para pensar en el contexto actual?”

Hoff tomó la palabra: “El escenario de las crisis lo conocemos los países de América Latina muy bien. Lo que pasa es que es algo global que de alguna manera nos presenta un colapso de un marco civilizatorio que quizá no ha funcionado, pero me quedé pensando un par de cosas que quisiera comentar, volví a escuchar una entrevista con Gilberto-Gil cuando era ministro de Cultura en Brasil donde comentaba que la cultura no es algo extraordinario, sino algo ordinario, porque estamos hechos de costumbres, hábitos e historias por lo que se convierte en algo extremadamente esencial”.

Agregó que “en estos tiempos pandémicos el arte y la cultura viven una situación bastante compleja, son a la vez lo que nos esta salvando a muchos de nosotros, que no tengamos el colapso mental y emocional, por otra parte, sufre de un descuido enorme por parte del poder público y por parte de los gobiernos y sus políticas culturales”.

En su oportunidad, Luis Camnitzer ubicó la realidad actual de los museos a nivel mundial, después del confinamiento. “Tenemos que estar determinados de que por mucho tiempo no iremos a estos espacios y si los hay, va a ser en etapas y que las políticas culturales ya no pueden estar basados en lo esencial sino que tienen que reubicarse y redefinirse, como un proceso pedagógico que estimule la creatividad en todo el mundo y que independice al individuo del monopolio artístico que tenemos los artistas y las instituciones bajo el título de arte, hay que fusionarlo con un proceso colectivo, más amplio y grande de lo que nos permite las categorías reaccionarias y eso es la lección de la pandemia, ver de que aquí para adelante, hay estudios que predicen que el 60% de los museos en el mundo, no van a reabrir y de esos un 90% está en los países vulnerables ”.

Por su parte, la reflexión brasileña: “Veremos que en los museos serán cambios, es como en las escuelas, donde hay acciones de emergencia para sobrevivir a estos tiempos, es trasladar todo en un contexto digital, virtual, entonces más que profundizar en qué hacer, es trasladar las clases y las prácticas artísticas dentro de tu casa ".

Agregó: “El arte es fundamental no solo por los artistas o agentes del arte, sino justamente por la gente, por el sujeto comunitario, porque le permite cambiar situaciones, qué pensar, qué construir de su realidad, pero ¿cómo podemos ser más efectivos en estos contextos digitales que tenemos ahora, para no producir, la misma lógica y trasladar todo ahí, ¿cómo presentar las obras? ".

En cuanto al tema del bien común y su aportación social, De la Garza, en las conclusiones de la charla, expresado que los espacios museísticos se deben convertir en un punto de reflexión en temas como la violencia de género y la política a partir de la guerra contra el narcotráfico, entre otros: "son temas muy dolorosos, de alguna manera el museo debe ser un lugar donde deben abordar desde distintas perspectivas".

