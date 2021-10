"Para hacer buen periodismo se debe escuchar": Juan Villoro en la FIL Oaxaca

OAXACA. "El buen periodista no sólo debe saber escribir, sino escuchar", con esta frase inició el escritor mexicano Juan Villoro la conferencia virtual De vuelta a las raíces. El periodismo en tiempos pandémicos, como parte del programa de actividades de La Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2021 (FILO).

El autor citó dos ejemplos claros sobre la habilidad e importancia de tomar en cuenta los testimonios de quienes vivieron los hechos de cerca, los cuales son la esencia de una crónica y del contenido de importantes publicaciones.

"Cuando el Premio Nobel de Literatura se dio a un periodista por primera vez, Svetlana Alexievich, autora de Las voces de Chernóbil, se premió la habilidad de alguien que se dedicó a escuchar a la víctimas. También Elena Poniatowska se reivindicó como periodista y dio énfasis a escuchar a los demás en el libro La noche de Tlatelolco, una lección de oído que dio testimonio a la matanza del 68 a modo de una caja negra de un avión, dio a conocer un testimonio colectivo", citó Villoro.

El autor recalcó la importante labor de las mujeres escritoras. "Las mujeres han sabido escuchar mejor. Cuando se escriba la historia social de la escucha, sin duda, las mujeres serán reconocidas; la voz masculina ha sido un sinónimo de virilidad para expresarse en México, en cambio el ejercicio cultural de las mujeres ha acercado más el oído a las voces de los demás".

Villoro habló sobre la importancia del periodismo cultural que por lo general nunca ocupa las primeras planas de los periódicos. "Lo más importante en el periodismo actual es el contenido duro, la exclusiva que estás dando, todo eso es muy significativo, pero el periodismo deriva su fuerza en la forma en que está escrito. Es necesario dignificar al oficio cultural, no es el último vagón sino que debe ser la portada de un periódico, éste debe respetar la cultura ya que ésta nos ayuda describir cómo vemos el mundo y cómo es nuestra relación con los demás".

Dice que, "en la lógica de la mayoría de los dueños de periódicos el periodismo cultural no ha tenido la importancia que merece y no entendemos que todo buen periodismo es cultural, es la mejor manera de conectar la emoción con la información porque de nada sirve una estadística lejana de algo que pasó que no tiene importancia para ti: Si ves un tsunami en Tailandia donde murió mucha gente dices bueno pobre gente, muchas tragedias se silencian porque no tienen historia. Pero podemos saber cuál es el impacto de la bomba de Hiroshima si entendemos la repercusión que hubo en las personas que perdieron la vida. En el Museo de la vida, ubicado en esa región, están los remanentes de lo que pasó, un triciclo quemado, tenía una ficha que decía: este era el triciclo de Uko, un niño que iba a la escuela todos los días. Te dan la vida que se perdió y de la que sólo queda ese triciclo calcinado, un objeto estremecedor que se convierte en un historia y se conecta con la emoción que se siente al respecto en un sentido ético y político cuando el lector lee algo".

El escritor afirma que el mejor género para lograr esta habilidad es la crónica, que ayuda a convertir en un fenómeno cultural cualquier tipo de tema.

"Tú no puedes ser periodista de algo que no ha sucedido, requieres encontrar personas que nos digan qué fue lo que pasó y qué piensan acerca de esto, no sólo de sucesos el periodismo está hecho. Cuando hacemos crónica es importante saber lo que pasó, lo que la gente piensa de lo que pasó dar una imagen contemporánea de los hechos.

"Es la opinión pública la que debemos de tomar en cuenta, este doble registro sea Britney Spears o Maradona, debemos saber por qué la gente los aprecia para saber qué grado de confiabilidad tiene lo que se está escribiendo. Recoger la voz significa recoger los hechos".

Finalmente dice que si no hubiera sido por la literatura y el periodismo cultural manejado de esta forma el encierro hubiera sido insoportable para muchas personas.