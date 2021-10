Pueblos originarios exhiben su riqueza cultural en el Festival Maya Zoque 2021

A partir de este miércoles y hasta el 17 de octubre, Ocozocoautla de Espinosa y Tuxtla Gutiérrez, reciben 40 grupos de danzantes, carnavaleros, maestros de ritos y ceremonias, músicos tradicionales y representantes de 10 grupos lingüísticos de 21 municipios del estado, que mostrarán su riqueza cultural, darán cuenta de su presencia, manifestarán que están vivos, presentes, que deben ser entendidos, atendidos y ser respetados en sus derechos.

El director del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena (CELALI) del Consejo Estatal para las Culturas y las artes de Chiapas, Sebastián Patishtán Méndez, afirmó que el Festival Maya Zoque 2021 representa todo para los pueblos originarios, la relación con la madre naturaleza, el respeto a la vida, la cosmovisión, el contexto de los pueblos, la riqueza de cada pueblo, no se trata de un folklor sino de convivir de manera comunitaria.





El hecho de que la población que no se autoadscribe indígena no quiere decir que no lo sean indígenas, es parte de nuestras raíces, pues la música, la danza, las ceremonias rituales son la esencia de los pueblos, los músicos no cobran, no es su modus vivendi, nos hacen favor de mostrar esa riqueza cultural de nuestros ancestros de los zoques y mayas.

Existen muchos factores por los que ha ido disminuyendo la importancia de la música, la danza y los rituales de los pueblos originarios en las nuevas generaciones, nos está afectando la música occidental, la música electrónica, la globalización está haciendo su efecto muy visible y muy rápido en los últimos años, por ello, la importancia de los pueblos de dar a conocer su historia y raíces.

Patishtán Méndez añadió que cada municipio tiene una danza diferente, son 42 municipios que tienen población mayoritariamente indígena, por lo tanto cada uno tiene su propia danza, tienen variantes en su danza y vestimenta aunque se trate de la misma lengua materna, por lo tanto, suman 42 diferentes músicas y danzas, aunque no será posible exhibirlas todas.









Se trata de una gran riqueza y debemos sentirnos orgullosos de ser mayenses, zoques, no debemos olvidar nuestras raíces aunque no hablemos ninguna lengua materna, pero sí somos nativos chiapanecos y somos de esta gran cultura, algunas danzas son más conocidas que otras como el carnaval de Chamula, de Zinacantán, danza del parachico y la chiapaneca Chiapa de Corzo, el cohuiná de Ocozocoautla de Espinosa y el calalá de Suchiapa.

Nuestra gran riqueza es cultural, lingüística, de raíces, de expresiones, de formas de entender el universo, nuestros pueblos originarios están muy presentes, hay que escucharlos, entenderlos, atenderlos y respetar sus derechos en su justa dimensión en su contexto de cada comunidad, la violencia no es exclusiva de un solo sector, no es exclusiva de los pueblos, debemos convivir en paz y en armonía y la cultura es la paz y la forma de convivencia entre hermanos, apuntó.