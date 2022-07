Regresa en vivo el verano musical con la Orquesta Sinfónica de Minería

Tras dos años de transmisiones en línea debido a la pandemia, la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) regresa a la Sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario. El eje de la temporada será el Festival Beethoven, e incluirá obras de Bonn, Debussy, Mahler, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Gabriela Ortiz y Ricardo Castro, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto.

La temporada de verano inicia el 8 de julio con el concierto del Día del Ingeniero y termina el 28 de agosto con la Gala de Clausura, con solistas invitados como el pianista Jorge Federico Osorio; el guitarrista español Pablo Sainz Villegas, el violinista Augustin Hadelich, la pianista Anne-Marie McDermott, y el trompetista Pacho Flores.

“Esta temporada de la Sinfónica de Minería es una de las más atractivas, si no me atrevo a decir que la más atractiva de todas en las que me ha tocado participar; en parte porque se trata de una conmemoración especial este regreso y hemos pensado en ofrecer algo que tenga tanto aspectos de celebración por la alegría que nos da volver a ver al público, como también algo solemne con las nueve sinfonías de Beethoven, y es una parte importante porque después de tanto tiempo la orquesta presenta su mejor cara con el enorme privilegio de regresar ante el público”, refirió en entrevista Carlos Miguel Prieto, quien recientemente recibió la Medalla Bellas Artes al despedirse de la titularidad de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Dentro del programa se retoman los Conciertos Familiares e Infantiles en la Sala Nezahualcóyotl, que incluyen piezas de Berlioz, Wagner, De Falla, Copland, Chávez y Stravinski. Además de las pláticas de apreciación musical a cargo del especialista Juan Arturo Brennan, que son conferencias previas a cada programa para profundizar en las composiciones y sus autores.

Sobre el Festival de Beethoven, el director de orquesta detalló que consiste en interpretar las nueve sinfonías del compositor en un espacio de nueve semanas, una por concierto, además de su Concierto de violín. “Es algo que teníamos planeado hacer y apenas vamos a echar a andar y nos parece importante porque todo lo que hace la sinfónica está relacionado con la música de Beethoven, será una experiencia importante”, detalló sobre los conciertos que tendrán transmisión en línea.

En cada concierto un solista tendrá una interpretación especial; es el caso del pianista Jorge Federico Osorio quien tocará el Concierto romántico para piano de Manuel M. Ponce y el Concierto para piano de Ricardo Castro; el guitarrista español Pablo Sainz Villegas ofrecerá el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo; el violinista Augustin Hadelich, con el Concierto para violín núm. 1 de Bruch; la pianista Anne-Marie McDermott, con el Concierto para piano no. 25 de Mozart; y el trompetista Pacho Flores, presentará su disco con la OSM.

“Lo difícil para la orquesta durante estos dos últimos años fue no podernos ver porque lo que hacemos es juntarnos y hacer música y eso es difícil cuando te lo quitan porque nos debemos al público, pero ha sido una oportunidad de revalorar lo que hacemos y ahora estamos convencidos de que somos afortunados de hacer lo que más nos gusta: música”, concluyó.