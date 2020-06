Secretaría de Cultura inicia revisión de inmuebles de valor patrimonial

En la Ciudad de México, los museos de Antropología e Historia, el de las Culturas del Mundo, de El Carmen; el Museo Casa Carranza, el Centro Cultural Culhuacán permanecen sin daños tras el sismo ocurrido hoypor la mañana. Así lo informó la Secretaría de Cultura en el primer reporte sobre la revisión de inmuebles de valor patrimonial y zonas arqueológicas anivel nacional

La revisión se lleva a cabo en un conjunto con las direcciones generales de Sitios y Monitoreos del Patrimonio Cultural y de Bibliotecas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y con los gobiernos de las entidades federativas protegidas por el sismo.

Al finalizar larevisión, el Museo Nacional de Culturas Populares presenta afectaciones en la barra perimetral de la Quinta Margarita, la cual ya contaba con daños desde2017. Por ejemplo, observe nuevas grietas, en especial en el extremo de la vida a la calle Moctezuma y nuevas grietas en el remate del muro perimetral en la zona de servicios educativos. Las colecciones y acervos documentales no tienenafectaciones, al igual que las salas de exhibición, oficinas y bodegas.

A su vez, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC) informa que ha revisado la revisión en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, informa el desprendimiento de sí que corresponde al aplanado en el andadorprocesional poniente, zona de acceso a la Capilla de Los Ángeles y acceso a la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. No hay daños adicionales en la estructura, campanarios u otros elementos en los que ya se trabaja tras lossismos de 2017.

En Atlixco, Puebla, no establecemos nuevas afectaciones de inmuebles en los que actualmente está la DGSMPCbabaja, lo mismo que en Morelos, donde está la revisión especial en los eventos de la falda del volcán Popocatépetl.

Mientras que, en Guerrerose realiza la revisión de los inmuebles del patrimonio cultural que se observa en la costa, al ser los más afectados a los movimientos sísmicos; almomento se cuenta con el informe de Chilpancingo y Acapulco, donde no se registraron daños.

La Secretaría de Cultura, a través de la DGSMPC, pone a disposición de la población el correo electrónico electrónico pnr@cultura.gob.mx para informar daños por el sismo de hoy en el patrimonio cultural.

De igual forma, la Dirección General de Bibliotecas informa que la Biblioteca de México no presenta daños, así mismo, en una primera revisión, las bibliotecas que son parte de la Red Nacional tampoco registran afectaciones. Se siguen ejecutando revisiones, prestando especial atención a las bibliotecas ubicadas en el estado de Oaxaca, epicentro del movimiento sísmico.

A su vez, el INAH avanza las revisiones de las zonas arqueológicas, se reportan sin afectaciones lasubicadas en el Estado de México, Morelos y Tabasco, así como el Templo Mayor, junto con su museo, en la Ciudad de México. Sin embargo, en la ubicación en Tlatelolco se identifican algunos daños en los andadores, en la Caja de Agua, el Pórtico, la Bodega de mantenimiento, la ventana arqueológica y el museo.

Información también que el Museo del Fuerte de Loreto y el Museo de Huejotzingo, ambos en Puebla, reportanla ampliación de algunas dificultades y amenazas sin que esto ponga en riesgo losinmuebles.

En Oaxaca, el INAH detectó daños en diversos puntos, por ejemplo, en la Parroquia de Santiago Lapaguía, en el Municipio de San Juan Ozolotepec, daños en el funcionamiento histórico, hubo caída de imágenes y adornos. En la parte exterior, el terreno circundante abrió una grieta.

Mientras que en la iglesia de San Mateo Macuilxóchitl, en el municipio de Tlacochahuaya, Oaxaca, se reporta la caída de un cupulín - remate de cúpula- en el exterior del inmueble.

El Centro INAH Oaxaca recomendó una lapoblación que se encuentra en inmuebles de valor patrimonial afectados o aquienes deseen colaborar con los informes de daños, acorde al área, no movermateriales y no hacer uso del inmueble y enviar por correo electrónico a inah.sismo2020@gmail. com a través de mensajería vía WhatsApp al 95164-57551 información, incluyendolocalidad y distrito, nombre de la persona de contacto, dos númerostelefónicos, nombre completo del inmueble afectado y fotografías.

