Sex Pistols: Dios salve a las series

Hace unos días se estrenó en Latinoamérica la bio serie de televisión Pistol, una producción dirigida por Danny Boyle y basada en un libro del guitarrista de la banda Steve Jones, titulado Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol (2017).

Poco antes del lanzamiento, también vio la luz una nueva colección multiformato de canciones del grupo, con una veintena de grabaciones realizadas entre 1976 y 1978.

El grupo disuelto hace casi 45 años ha tenido desde entonces tres reuniones, todas efímeras y todas alentadas por la posibilidad de sacarle un poco más de jugo a su legado, como ellos mismos aceptaron en 1996, cuando le pusieron a su gira el nombre de “Filthy Lucre Tour” (la gira del lucro sucio o indecente).

Te puede interesar: Celebran 40 años del Punk con expo en Londres

Actualmente sus ex integrantes están ocupados en sus proyectos personales, aunque para algunos, como es el caso de Steve Jones, esos proyectos también contemplan la posibilidad de llevar tan lejos como sea posible el recuerdo de esta singular banda.

De todo lo anterior platicamos con el propio ex guitarrista de Sex Pistols, quien durante la conversación se dejó ver exactamente como lo esperábamos: Como un viejo lobo del punk, quien curiosamente piensa en muchas cosas, menos en lo que significa ser punk, un término con el cual por cierto nunca se sintieron cómodos.





Steve, ¿qué nos puedes decir de Pistol, la serie sobre Sex Pistols? Supongo que ya la viste.

Oh sí, la he visto muchas veces, incluso desde las primeras etapas, antes de que estuviera terminada, así que la fui viendo progresar. Yo creo que es muy buena, así que estoy feliz, porque además como sabes está basada en mi libro, así que para mí está bien y creo que ha recibido buenas críticas positivas, más que negativas… Aunque creo que ya estoy un poco harto de todo eso, para serte honesto.





¿Qué tan involucrado estuviste en la realización de la serie?

Bueno, estoy acreditado como productor ejecutivo, así que conocí al guionista Craig Pearce, quien vino a Los Ángeles y salimos durante algunas semanas… El actor que me interpretó, Toby Wallace, también vino a Los Ángeles, así que pasamos un rato juntos; le di algunas lecciones de guitarra y hablamos porque quería conocerme bien. Con el director Danny Boyle sólo hablé un par de veces por Zoom, pero nada más, porque ya no fui a Inglaterra para estar cerca de la filmación, debido al Covid.





En este tipo de series suele incluirse una cuota de ficción, por lo que no todo lo que vemos en la pantalla es real. ¿Fue el caso de Pistol?

Sí, es que mucha gente se confunde y piensa que es un documental, pero no, es más bien un show de televisión, así que tiene que haber algo de espectáculo también, de lo contrario se vuelve aburrido, a diferencia del libro, donde sí puedes enterarte exactamente de lo que sucedió.

Te puede interesar: Scorsese apuesta por el punk con un documental

En 2021, mientras la serie aún estaba en producción, el vocalista de Sex Pistols, John Lydon, no estaba de acuerd o con la realización de esta serie, y se refirió a ella como "La mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar".

Las desavenencias entre los músicos llegaron a los tribunales, debido a que Lydon no quería permitir que se usara música de la banda en esta producción, pero Steve Jones y el baterista Paul Cook argumentaron que tenían el apoyo del bajista Glen Matlock -quien es el heredero de Sid Vicious- y citaron un acuerdo de 1998 que permitía una decisión mayoritaria entre los miembros de la banda, por lo que Lydon perdió la batalla.





Sabemos que algunos miembros de la banda no están contentos con esta serie de televisión.

Bueno, John definitivamente no estaba contento con eso, así que tuvimos una demanda porque él no quería que usáramos la música, pero ganamos y creo que todo eso ya quedó en el pasado. Ahora él ha estado un poco callado… Tal vez ya vio la serie y le gustó, no sé… Lo retratan muy bien en el programa, por cierto.

El "nuevo" disco

Poco antes del estreno de la serie, Universal Music editó una nueva recopilación de canciones de la banda en distintos formatos (doble vinil, digital, CD, doble vinil verde transparente, vinil amarillo de edición limitada y hasta cassette).

La nueva compilación, titulada The Sex Pistols: The Original Recordings, reúne 20 grabaciones de Sex Pistols de 1976 a 1978 (precisamente el primer periodo de vida de la banda, antes de su disolución), e incluye canciones de su único disco, como la popular “God Save the Queen”, que originalmente fue prohibida por la BBC y que aún así alcanzó los primeros puestos de popularidad en el Reino Unido.

También se incluyen algunos tracks de la banda sonora de la cinta The Great Rock & Roll Swindle, así como algunas canciones poco conocidas como “I Wanna Be Me”, “Satellite” y “Did You No Wrong”, que fueron lados B de algunos de sus sencillos.





¿Qué nos puedes decir de la nueva compilación, The Original Recordings?

No sé… Es decir, hay tantas canciones y tantas versiones por ahí. Entiendo que la disquera quiso lanzarlo al mismo tiempo que la serie para capitalizarlo. Pero trae algunas cosas distintas de otras compilaciones… Si eres fanático de los Sex Pistols probablemente te guste.





Siempre me pareció fascinante la historia de Sex Pistols, que con un solo disco de estudio se convirtieron en un referente de la cultura pop. ¿No es increíble?

Sí, lo es. Y no sucede mucho con otras bandas. Estuvimos juntos durante un periodo muy corto, de dos o tres años y aún no tengo la respuesta de por qué se volvió todo tan icónico, supongo que fue porque surgió en el momento perfecto… En ese momento el mundo necesitaba un cambio en la música, y creo que realmente John escribió letras geniales y que tocamos buena música. Aunque por supuesto influyó todo el ruido de la muerte de Sid y Nancy, hay muchos elementos de por medio y mucha controversia… Sólo así lo puedo explicar.

Te puede interesar: Mick Jones: la sonrisa más socarrona del rock

Siempre se dijo que su manager Malcolm McLaren fue quien hizo el grupo, pero recientemente leí que fuiste tú quien le planteó la idea a él. ¿Cuál es la verdad?

Bueno, yo quería formar una banda. Cuando tenía 15 o 16 años comencé una banda con Paul y otro tipo llamado Wally Nightingale, que tocaba la guitarra, mientras que yo cantaba. Luego conseguimos a Glenn y empezamos a ensayar, y fue cuando fui a ver a Malcolm, con quien ya solía pasar el rato. Luego nos vio ensayar y entonces nos dijo que necesitábamos otro cantante, y así fue como encontramos a John… Y el resto es historia. Malcom fue un buen manager, tenía buena ideas, pero él no inventó a los Sex Pistols.





¿Cuál es la mentira que más se ha repetido sobre los Sex Pistols?

Que éramos buenos tocando, lo cual obviamente no es cierto. No tocamos tan bien, es basura.





¿Esta nueva serie de TV y esta compilación son nuevas formas de lucro indecente?

Sí… O al menos eso espero, ¡por favor!





En todos estos años has tocado con otros artistas muy importantes. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito fuera de Sex Pistols?

Yo creo que tocar con Iggy Pop… y también una banda que hicimos, llamada The Neurotic Outsiders, eso fue con Duff McKagan y Matt Sorum (Guns N Roses) y John Taylor (Duran Duran). Hicimos un álbum y me siento muy orgulloso de él, fue algo muy divertido.





¿Cómo es un día en la vida de Steve Jones?

Oh, no sé. Por ejemplo hoy, estar solo tirado, haciendo todas estas entrevistas… Sólo trato de mantenerme saludable, porque cumplí 67 años este mes… Sólo soy un viejo borracho.





¿El punk sigue vivo?

No lo sé… ¡Ni siquiera sé lo que significa el punk! ¿Me entiendes? Es… lo que sea.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo Ucranianas armadas contra Rusia

Mundo Las malas noticias nos cansan (y los políticos lo saben)