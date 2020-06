UNAM lanza estrategia para el sector cultural en tiempos de Covid

Un documento titulado Para salir de terapia intensiva. Estrategias para el sector cultural hacia el futuro, un estudio de opinión para conocer el impacto de la pandemia en las personas que trabajan en el sector de la cultura, realizado en conjunto con Consulta Mitofsky y 12 foros sobre asuntos urgentes de política cultural, integran el trabajo que la máxima casa de estudios ha hecho para encontrar soluciones al sector durante y tras la crisis de salud y económica provocada por el Covid-19.

Jorge Volpi, el coordinador de Difusión Cultural UNAM, encabezó una conferencia de prensa con algunos de los involucrados en la creación de estas tres iniciativas, que fueron presentadas este lunes a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y a otros funcionarios culturales de los estados, para establecer un diálogo entre instituciones y, entre otras acciones, dar seguimiento a la modificación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que ya iniciativas independientes han promovido desde antes del inicio de este sexenio.

“Apunta a este estado de emergencia y la necesidad de tomar medidas entre todos, que corresponden a las distintas autoridades, federales y estatales, pero también las instituciones pública y privadas, dependencias no sólo culturales, sino a otras como Hacienda y Finanzas, que tienen que entender que la cultura es un pilar central del desarrollo de nuestro país”, apuntó Volpi respecto al estudio que será el eje de las iniciativas que se generen también a partir de los 12 foros virtuales que inician este miércoles, para rescatar a la industria cultural.

“Tiene que ver con el financiamiento, con el poder legislativo, esa es la urgencia de este documento, que entre todo el país cobremos conciencia de la gravedad, desde luego para muchos sectores, pero para el cultural en particular, la gravedad de la situación es enorme”, agregó el funcionario.

Los datos de una encuesta única

Por primera vez se realizó un sondeo puntual entre todos los involucrados en la cultura, cuestionados sobre temas específicos como su capacidad de ahorro o la afectación a su creatividad en tiempos de la pandemia.

Del 11 al 22 de mayo, realizó en el país un sondeo entre 4 mil 168 personas mayores de 18 años, creadores, gestores, técnicos y trabajadores diversos relacionados con la cultura.

Juan Meliá, coordinador de Teatro y Danza de la UNAM, informó que un 75% por ciento de los encuestados no está afiliado a un sindicato o alguna organización que defienda sus derechos; el 59% ha tenido que cambiar su ocupación por la crisis. El 30% no cuenta con ahorros, el 34% tiene ahorros para uno a dos meses y un 50% ya no tenía ahorros al momento de la encuesta, hace un par de meses.

El 38% estaba sin empleo y un 41% había sentido disminuida creatividad “por el estrés, la incapacidad acceder a recursos o dedicar más tiempo a su familia”. Respecto a lo que los encuestados esperan después de la pandemia, agregó Meliá, “el 72% no cree poder recuperarse financieramente”.

La nueva cátedra internacional Inés Amor en Gestión Cultural de Cultura UNAM, coordinada por Graciela de la Torre está a cargo de esta iniciativa. Los materiales generados a partir de la encuesta, así como en los foros que inician mañana y se prolongarán hasta diciembre, estarán disponibles para todo público en las redes de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.

En los foros se tratarán temas como Movilidad e integración cultural; Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura; El reto de las políticas culturales, sus modelos y perspectivas; Pensar la justicia cultural en tiempos de crisis en México; Estrategias para recuperar la cadena de valor del libro y Sector cine y audiovisual. Propuestas para sortear la crisis.

Tecnologías digitales, red de museos, medios públicos, artes vivas y una redefinición de la cultura post Covid-19, complementan los encuentros que dedicarán una sema a cada tema a partir de este 24 de junio y hasta el 18 de diciembre.