Alejandra Valencia explota contra Conade por reducir su beca tras ganar medalla olímpica

Después de conseguir una de las cinco medallas olímpicas en París 2024, la arquera Alejandra Valencia recibió una mala noticia. La doble medallista azteca informó a través de redes sociales una reducción en su beca.

En sus redes sociales, Valencia informó que cuando se presentó a firmar los documentos de su beca le dieron una mala noticia. Asegura que se le notificó que tendría una reducción en su pago por algún reflamento de la Comisión.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, dice la mexicana en redes sociales.

De momento, la Comisión no se pronunció sobre este tema. En cuanto a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, tampoco dijo nada sobre por qué se redujo la beca a Alejandra.

Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, ganadoras del bronce en tiro con arco. | Foto: Luis Garduño / Enviado

Cabe destacar que en estos días, también Ale valencia tuvo un mini problema con el COM. En sus redes sociales, la medallista mexicana corrigió un error que tuvo el Comité al decir que comenzó a tirar a los 12 años, cuando realmente lo hizo a los nueve.

