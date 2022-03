América - Chivas, el clásico más caro de latinoamerica

Este sábado de se jugará el partido entre Chivas y América, el cual es correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX. Este juego es el más llamativo del fin de semana, así como el partido de los dos equipos más populares de México y la mayor rivalidad del país, por lo que muchos aficionados no querrán perderse este encuentro. Ya sea americanistas o chivistas, ambas aficiones son grandes por lo que es casi seguro que se vea una buena entrada en el Estadio Akron en Jalisco.

Muchos aficionados al querer ir se preguntarán cuánto cuesta el poder estar dentro del estadio para poder vivir la experiencia del clásico nacional. Esto no es cosa sencilla ya que poder asistir al partido significa desembolsar un precio un tanto elevado y es que entrando en comparaciones, este clásico es el más caro de latinoamerica ya que los accesos van desde los $445 pesos mexicanos hasta los $2,350 pesos mexicanos, con una media alrededor de los $1,300 pesos mexicanos.

Un usuario de Twitter se encargó de comparar los precios entre 2020 y 2022 del clásico nacional ante los clásicos del fútbol latinoamericano, como en Argentina el Boca Juniors vs River; en Uruguay el Nacional vs Peñarol; en Brasil el Corinthians vs Flamengo, etc.

☑️El costo medio del boleto del próximo sábado en el #Akron es de 52.8 dólares, 45% más alto que el Superclásico de Argentina.

☑️Recopilamos los costos promedio de las entradas de los clásicos en México, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia y Chile pic.twitter.com/XD9Q2AYsG2 — El Míster (@ElMister_mx) March 11, 2022

Esto quiere decir que ver el clásico nacional ya sea desde el Estadio Akron o desde el Estadio Azteca es asistir al clásico más caro de América latina, superando a clásicos muy pasionales y entretenidos como el Boca - River que suele ser un partido que siempre entregar emociones, a diferencia de los encuentros entre América y Chivas que han decepcionado en los últimos años.