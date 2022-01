¡Adiós a una leyenda! Tom Brady se retira de la NFL

La carrera del quarterback más exitoso en la historia de la NFL ha llegado a su final. Después de 22 temporadas y siete Super Bowls ganados, Tom Brady finalmente ha decidido retirarse.

El mariscal de campo de 44 años había expresado el pasado lunes que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su futuro, sin embargo, consagrado como el mejor jugador de todos los tiempos, llegó el momento de decir adiós.

La carrera de Tom Brady escapa de los adjetivos. Desde que llegó a la liga como la selección 199 del Draft del 2000, el entonces jugador de los Patriotas construyó un legado que difícilmente será superado. El mariscal de campo despide con un palmarés inmaculado que incluye siete títulos de la NFL, seis con los Patriots y uno más con los Buccaneers. El número 12 fue elegido el jugador más valioso del Super Bowl en cinco ocasiones.

Durante 22 años, Tom Brady llevó el juego y la constancia a niveles nunca antes vistos. En 316 partidos de temporada regular ganó 243 y perdió 73. Además de despedirse como el mariscal de campo con más pases de touchdown y más yardas en la historia de la NFL, con 624 y 84 mil 520.

El legado que Brady supo construir encontró su punto más alto en la postemporada, esa instancia en la que nacen los campeones. El número 12 disputó un total de 47 encuentros de playoffs, de los cuales ganó 35 y perdió 12. Su constancia le permitió prácticamente reescribir todos los récords, al lanzar 86 touchdowns, 21 de ellos en el Super Bowl.

Entre sus reconocimientos está el haber sido nombrado MVP de la temporada en tres ocasiones, 15 veces llamado al tazón de los profesionales y fue tres veces condecorado como parte del equipo All Pro. El Salón de la Fama lo espera, aunque en realidad la leyenda de Brady supera cualquier instancia.

Brady pone a su familia como prioridad

La decisión de Tom Brady corresponde al hecho de querer pasar más tiempo con su familia. A sus 44 años, las prioridades han cambiado para el quarterback. No es una cuestión física, si por él fuera podría seguir jugando, pero la persona, en esos casos, suele ser más fuerte que el jugador.

“Mi futuro no es una decisión individual, es una decisión que tomaré en equipo con mi familia. A mi esposa le duele ver cómo me golpean, tengo que ver por ella a futuro, por mis hijos. Pasaré un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan, porque realmente me han estado dando lo que necesito en los últimos seis meses”, declaró Tom Brady el lunes pasado, en un anticipo de lo que se vendría. El más grande de todos los tiempos ha dicho adiós.

