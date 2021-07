Aremi Fuentes, orgullo chiapaneco representándonos en Tokio 2020

Aremi Fuentes siempre soñó con tocar el podio olímpico mediante el tartán de carreras, sin pensar que no era ese el lugar indicado. Si no mediante una tarima, parada frente a unas pesas, ahí es donde todo comenzó, poniendo a prueba su resistencia.

Es así como esta chiapaneca logró colocarse dentro de los deportistas clasificados para los esperados juegos olímpicos, Tokio 2020. Todo esto lo ha conseguido a través de lágrimas, esfuerzo, disciplina y dedicación durante 15 años.

“Practicaba atletismo y competí dos años en Olimpiada Nacional, y mi meta era en el podio a nivel nacional pero nunca se me dio, entonces un entrenador de heterofilia me vio y me dijo que mi carrera deportiva no era ahí, si no levantando pesas”.

La tonalteca Aremi Fuentes ha clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y se muestra lista para este gran reto, el más importante de su vida profesional.

“Estoy clasificada a Juegos Olímpicos, estoy contenta y entusiasmada que este sueño se haya cumplido el cual llegó 15 año después, ahora se dio la oportunidad y hay que aprovecharlo”.





Era competidora de atletismo pero no era su fuerte. / Foto: Facebook | Arem Fuentes





Para Londres 2012, aún era juvenil y sabía que no era su momento para luchar por una plaza olímpica, mientras que para Río de Janeiro 2016 se quedó en la orilla de la clasificación. Hoy, Tokio 2020 representarán su debut olímpico, un sueño que buscó afanosamente; ahora, con el boleto en la mano, se pone la meta de subir al podio.

Recordar que la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas tras anunciar su lista, coloca a la chiapaneca Aremi Fuentes Zavala con una plaza en la división de 76 kilogramos para Tokio y ubicarla en el cuarto lugar del ranking mundial.





Siempre soñé con que llegará este momento, dijo la chiapaneca. / Foto: Facebook | Arem Fuentes





Aremi Fuentes es hasta el momento la única chiapaneca también en ganar medallas en Juegos Panamericanos: Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

Este 01 de agosto es su participación en los juegos olímpicos a las 05:50 de la mañana, en donde sabemos que pondrá en el alto a México y por su puesto a Chiapas.