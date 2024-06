Checo Pérez termina octavo en Gran Premio de España; Verstappen se lleva la victoria

En un carrera poco espectacular, Checo Pérez logró remontar algunas posiciones para finalizar octavo en el Gran Premio de España y así sumar aunque sea un par de puntos en el campeonato de pilotos. Max Verstappen hiló otra victoria en el Circuit de Catalunya, después de conquistar Canadá.

Checo, quien largó desde el decimoprimer escalón por la sanción de tres lugares obtenida en Canadá, no tuvo mayo intervención en el arranque. Mientras que Max Vertsappen y Nando Norris se enfrascaron en un sprint por la punta, pero fue finalmente George Russell quien se las arrebató por sorpresa.

Pérez, después de prepararlo a fuego lento, finalmente pudo rebasar a Nico Hulkenberg en la vuelta número 12 para colarse al top ten, aunque por los más de 41 grados en la pista española tuvo que salir por su primera parada en boxes.

¡AHORA SÍ SE VIENE LO BUENOPARA MAX! 🤯



Verstappen recibe la orden de no guardarse nada e ir con todo contra Norris.#F1xFSMX #SpanishGP pic.twitter.com/cblunz8v6R — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 23, 2024

De hecho, uno de los pocos momentos emocionantes de la competencia se vivieron justo en el pitlane, cuando George Russell y Carlos Sainz casi se tocan al salir de nuevo a la pista. El de Mercedes pudo mantener la posición por poco y vueltas después el mundo se rindió ante Red Bull por hacer el cambio de gomas más rápido en lo que va de temporada con 1.9 segundos a Max Verstappen.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de España?

“Checo” Pérez deambuló entre el octavo y decimocuarto puesto durante toda la carrera. La potencia del RB20 no fue suficiente para escalar más, y tampoco para competir con los candidatos. Esto se vio cuando Oscar Piastri salió del pitlante y no tardó mucho en rebasar al mexicano, quien no puso resistencia alguna.

En la punta de la competencia, Verstappen se vio amenazado un par de veces por Lando Norris, pero al británico le faltaron vueltas para retar al tricampeón del mundo que se quedó con el Gran Premio de España 2024 y es más líder que nunca del campeonato de pilotos.

¡CHECO PASA A GASLY! ¡TERMINA LA CARRERA! 🔥



El mexicano vuelve a octavo puesto en la recta final de la carrera.



Verstappen se queda con el Gran Premio y le siguen Norris y Hamilton 💥#F1xFSMX #SpanishGP pic.twitter.com/g8FVXBI4zx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 23, 2024

Quinta carrera sin la presencia de Sergio Pérez en el podio, aunque es la primera en la que suma puntos después de dos abandonos. El mexicano podría tener su revancha con las dos competencias consecutivas como son el Gran Premio de Austria, casa de Red Bull, y el emblemático de Gran Bretaña.

¡OCTAVO, CHECO ES OCTAVO! 🫡🇲🇽



Mucho que mejorar pero nada que reprochar, Checo tuvo una actuación discreta, pero mínimo está vez no tuvo DNF después de tener semanas grises. ¡Venga! estamos seguros que de está se repone.



🔴EN VIVO 👉https://t.co/0tOHlfuPm3 pic.twitter.com/j1qlKFdSfn — Esto en Línea (@estoenlinea) June 23, 2024



