Miembro de la escudería Mercedes da positivo por Covid-19

Un miembro de la escudería de F1 Mercedes, cuya identidad no fue revelada, dio positivo al Covid-19 antes del Gran Premio de Eifel, en Alemania, que se disputa en Nürburgring de viernes a domingo, anunció el equipo este jueves.

No se trata en todo caso de uno de los dos pilotos, el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, que aparecieron en conferencia de prensa este jueves en el recinto del circuito.

"Este caso ha sido tratado y es tratado conforme a los protocolos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en estrecha colaboración con ella", precisó la escudería. "Les pedimos que comprendan que no daremos detalles suplementarios".

"No puedo decir qué impacto tendrá en el fin de semana. El equipo está lleno de excelentes personas, no puede responder sólo por una persona", comentó por su parte Hamilton.

Ready to put that work in. pic.twitter.com/fBpaMnBLgV — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 27, 2020

Mercedes no es el primer equipo que tiene un caso positivo este año: un miembro de McLaren había dado positivo antes del primer Gran Premio, en Australia a mediados de marzo, provocando su anulación.

El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point) se perdió las dos carreras de Silverstone (Gran Bretaña) a principios de agosto por las mismas razones.

Foto: @SChecoPerez

Varios miembros del personal de los circuitos también dieron positivo.

El protocolo sanitario puesto en marcha para los Grandes Premios de F1 prevé test de detección antes de entrar por primera vez en cada circuito, y después cada cinco días.

El personal de las escuderías es separado en burbujas lo más herméticas posible para limitar los riesgos de contagio y los casos positivos deben ser inmediatamente aislados.

