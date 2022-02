'Tunear' el auto con equipo de sonido, un lujo que no todos tienen

A casi todos nos gusta al tener un auto, instalarle un buen sonido y que al ir en la calle, la gente voltee a ver quién conduce por la música que se escucha muy bien, pero ¿Cuánto hay invertido en ese equipo de audio?.

Para saberlo, nos dirigimos a la 1ª poniente entre 6ª y 7ª sur del barrio de Guadalupe para platicar con el ingeniero Julio Andrés Núñez Yion, propietario de la marca “Sound Fantastic”, quien es experto en estos temas y su pasión es precisamente la instalación de audios y demás gustos del cliente en sus autos.









El ingeniero nos explicó que en el mundo de Car-Audio, hay una gran variedad, desde lo más básico hasta lo más avanzado, existen personas que solo buscan una buena integración de su audio y solo ocupa un estéreo y sus bocinas, el costo acá sería de 2 mil 500 a 6 mil pesos, promedio.

En el rango intermedio se le agrega a lo básico que ya explicamos, un amplificador, un subwoofer, se especifica un tipo de batería, (en este caso sería de gel o alguna de mayor capacidad), el cableado y lo más importante, la instalación, porque si se tienen muy buenos equipos y no se instala correctamente, no sirve de nada la inversión, acá el gasto sube a unos 20 mil pesos aproximadamente.





El ingeniero explicó que en el mundo de Car-Audio, hay una gran variedad, desde lo más básico hasta lo más avanzado / Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





En el rango avanzado, se le agrega a lo explicado en el párrafo anterior, un buen estéreo, ecualizadores, componentes de adecuación de audios conocidos como procesadores, amplificadores de mayor capacidad independientes para woofer, medios, bocinas más potentes, en este rango, el costo de la inversión podría valer más de lo que cueste el auto donde se instale.

Núñez Yion nos dijo que su profesión tiene mucho mercado, jóvenes y adultos lo visitan todos los días para saber si lo que ven en internet y lo compran sonaría igual, él nos dijo que algo realmente importante en este rubro, es que quien sea el que realice la instalación, que lo haga correctamente, al igual la calibración, existen aparatos que sirven para diseñar una escala gráfica, o una gráfica de apreciación musical para conseguir el sonido que se espera, ya que “sonar fuerte o muy chillante no significa que suena bien”, porque saturar los audios al máximo, lo único que se logra es dañar las bocinas.





A casi todos nos gusta al tener un auto, instalarle un buen sonido y que al ir en la calle, la gente voltee a ver / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





“Hay veces que por ahorrarse unos cuantos pesos, el dueño lo lleva su coche a talleres no reconocidos, y quizá el técnico realiza la instalación no encinta bien un cableado, no conectan correctamente los cables donde deberían de ir, algunos hacen puentes o conexiones que deben de hacerse, no le colocan fusibles que son básicos y eso evitaría que el equipo o el auto mismo arda en llamas, y al final salen gastando más de lo que habían presupuestado al inicio”, dijo el Ing.

Por último nos comentó que a nivel de competencia existen tres tipos de audios, callejero, Open Show y calidad de sonido, el primero no se toma en cuenta, en los otros dos si, se califica la calidad, potencia, armonía, intensidad, control, decibeles, y otros aspectos más, en Chiapas se realiza de tres a cuatro eventos por año y gana la persona quien haga más puntos en la sumatoria final.