Cafetaleros prepara estrategia para su debut en la Liga Premier

Cafetaleros de Chiapas está corrigiendo los últimos detalles, de cara a su duelo debut en el torneo en la Liga Premier y este jueves realizó futbol, para encontrar el equipo saltará a la cancha el próximo domingo ante Pioneros, en el arranque de la competencia formal.

Miguel Ángel Casanova dispuso de un encuentro de preparación, en el que ya se pudo ver lo que el estratega pretende para este encuentro y lo que será la tendencia del “aromático” a partir del próximo domingo en el Víctor Manuel Reyna.

El once inicial es rápido, con mucha presión en el medio campo con recuperación alta que permite ver a jugadores con visión en ataque, espacios que son atacados por los costados y que nutren el centro del ataque para definir. Cafetaleros está listo para jugar.





Foto: Cortesía | Cafetaleros de Chiapas





Aunque no está definido del todo, por alguna situación que se pudiera presentar en los días previos al juego, los once que ocuparán la titularidad en la fecha uno están listos, será cuestión de que llegue el partido del domingo y si no existen sobresaltos, el estratega ya tiene a su equipo, que no guardará nada buscando el triunfo desde este primer duelo.

Cafetaleros dispondrá de un entrenamiento este viernes, para dejar todo listo al duelo que abre su actividad en la Liga Premier, categoría en la que militará en el Grupo 2, pensando en ser protagonista, estar entre los mejores y conseguir el primer gran objetivo de este proyecto, sumar una posibilidad de conseguir el ascenso chiapaneco.





Foto: Cortesía | Cafetaleros de Chiapas





“Cree en chiapanecos”

Miguel Ángel Casanova destacó que será un gran torneo para su equipo, pero puso énfasis en que los jugadores chiapanecos que existen en el plantel, están obligados a demostrar su nivel y contribuir con este proyecto, del que se pueden esperar buenas cosas por el trabajo previo, mismo que el próximo domingo se verá en la cancha.

El estratega se dijo contento y a la espera de que llegue el día para debutar en este torneo.