Cafetaleros suma tres puntos vitales

Cafetaleros de Chiapas consiguió una goleada ante Azores Hidalgo la tarde de este sábado en el Víctor Manuel Reyna, con una buena tarde ofensiva en la que Yair Delgadillo anotó tres goles para completar la goleada de cinco a cero que lo traen de vuelta a los primeros puestos del grupo 2 y de la tabla general del torneo en el 70 Aniversario de la Categoría de la Liga Premier.

Al menos tres opciones de gol tuvo Cafetaleros antes de abrir el marcador, cuando minuto 15 Yair Delgadillo se botó para combinar el balón, condujo después y volvió a tocar con Julián “Chama” Barajas, que de primera lo volvió a habilitar entrando al área y del delantero no desaprovechó para abrir el marcador.

Continuó Cafetaleros con el asedio, recuperando la pelota y poniendo en aprietos a los rivales, hasta que en un balón parado sorprendió al portero, que quiso anticipar el centro y Julián Barajas envió el balón a la portería para poner el segundo en la cuenta al 21; la hidro pausa dio un poco de tranquilidad a los visitantes.





Foto: Cortesía | Cafetaleros





Pero no cesó Cafetaleros en sus intenciones y de nueva cuenta, Yair Delgadillo se internó en el área, se quitó al portero y éste no pudo detenerse y derribó a Delgadillo al 32, había oportunidad de poner ya una losa en la espalda del rival y Delgadillo no desaprovechó, cobró al centro y anotó el tercero, segundo en su cuenta personal.

Después del descanso, cuando parecía que Azores podía intentar descontar, Cafetaleros aprovechó explotando las bandas y por derecha, Roberto Carlos Meneses se convirtió en una pesadilla, hasta que en un balón complejo, cubrió la pelota y fue derribado por el defensor, el árbitro no alcanzó a percatarse de la falta, pero el auxiliar uno de inmediato corrió hacia el borde del área, secundado por la ocarina del central. Yair Delgadillo tenía la oportunidad de consumar el “hat-trick” y el tapatío cobró de nuevo con tranquilidad para aumentar su cuota goleadora en el torneo.





Foto: Cortesía | Cafetaleros





Comenzaron las modificaciones, en algunos casos por necesidad y en otros para buscar un movimiento que diera más fortaleza en el medio campo; ingresó Osvaldo Ramírez para quedarse en punta y asociarse con Delgadillo y la intención tuvo resultados, porque en la primera que pudieron combinarse, el tapatío dejó al México – Americano frente al portero y aunque los centrales intentaron evitar el disparo, el “Chicago” tuvo calma, acomodó el botín derecho y colocó el balón lejos del portero, el quinto gol que decretó cartones definitivos, que pudo ser peor, pero el balón ya no quiso entrar en la portería.

Con este resultado, Cafetaleros llega al tercer sitio de la tabla en el grupo 2 y en la tabla general de la Liga Premier; mientras, se alista para una semana que marca descanso el próximo fin y alistar todo para recibir en casa a Irapuato el próximo primero de marzo a las 15:00 horas en el Víctor Manuel Reyna.