Clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se despiden de París 2024 sin medalla

Las mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco no lograron llevarse ninguna medalla en la competencia de clavados en plataforma de 10 metros femenil, donde su ejecución las llevo al quinto y octavo lugar, respectivamente. En París 2024 as medallas de oro y plata fueron para las representantes de China Hongchan Quan y Yuxi Chen.

Gaby Agúndez tuvo un arranque poderoso con dos buenos saltos que la colocaron en los primeros puestos. Lamentablemente, una entrada un tanto sucia en el tercer clavado la relegó al quinto lugar y ya no pudo reponerse. No es que la clavadista de La Paz no lo intentara, porque Gaby logró superar la carrera de los nervios y cumplió hasta el final con la posibilidad de la presea, pero las competidoras de Corea del Norte y de Canadá tampoco fallaron.

Los aficionados mexicanos que observaban en la grada aguantaban la respiración, esperando el error ajeno, y una especie de lamento gobernaba el ambiente cuando el clavado rival era exitoso. Gabriela Agúndez finalizó como la quinta mejor del mundo, con un total de 350.40.

Ale Orozco también logró meterse en el top 10, al culminar en la octava posición, con un total de 320.69. La histórica clavadista mexicana tiró con la emociones a flor de piel ante la posibilidad de que París 2024 fuera su última competencia. Ale se mantuvo en esa frontera y aunque quedó lejos de pelear por la medalla, su participación estuvo a la altura de su legado.

Hongchan Quan, doble campeona olímpica



La otra historia tiene como protagonistas a las clavadistas chinas Hongchan Quan y Yuxi Chen. Ambas atletas continuaron con el duelo que iniciaron en Tokio 2020. Fue una competencia que cimentó sus emociones en la perfección. Quan puso las reglas apenas en su primer salto, segundo de puro 10 en la pizarra.

Los 90 puntos que le dio su salto la colocaron en la cima, y solo fue el empeño su compatriota para apretar las cosas lo que generó una final apasionante que se definió en el último salto. Al final, Quan se consagró como doble campeona olímpica con un total de 425.60, por los 420.70 de Chen. El podio fue completado por la norcoreana Kim Mi Rae.

Alejandra Orozco anuncia su retiro como clavadista olímpica, fue su última competencia junto a Agúndez

La clavadista mexicana Alejandra Orozco anunció su retiro tras quedar fuera de las medallas en la plataforma individual de París 2024, donde también participó Gaby Agúndez.

“Fue un día de muchas emociones, sentimientos, desde que me levanté estaba ilusionada con la final. Una nueva final olímpica, se vive a flor de piel, diferente a lo que fue para mí Londres que era una niña, esta vez vi, sentí, disfruté toda la porra, la gente. Me disfruté a mí después de 20 años, es una competencia que me la voy a llevar para siempre y es momento de colgar el traje de baño”, aseguró.

Sobre el siguiente paso en su vida, Alejandra Orozco mencionó que por el momento quiere disfrutarse.

“La verdad es que hay tanto panorama, quiero descansar, disfrutarme, disfrutar a una Ale que ha girado su vida entorno a los clavados y que siempre dio su máximo. ahora quiere estar con su familia que son los que la han ayudado, también el cuerpo te cobra factura, me siento tranquila y de verdad les agradezco porque estos juegos han sido muy especiales para mí, fue bonito sentirme como local con la gente y el ambiente”, cerró.