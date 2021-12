El Reyna vibró con un espectacular duelo, Cafetaleros vs Inter Playa del Carmen

Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa del Carmen disputaron la final adelantada en una serie que concluyó en una dramática serie de penales, en la que el equipo de casa falló en la primera opción de cinco y el visitante no perdió el chance de meterse a la final del Apertura 2021 en la Liga Premier, después de que la vuelta finalizó con triunfo de tres goles a para emparejar el global y forzar la tanda de penales para definir al finalista de esta competición.

Después de 45 minutos, en el que los de casa estuvieron buscando por todas las vías, tratando de encontrar abrir el ostión, pero no hubo forma, había que reducir todo a 45 minutos.





Cafetaleros de Chiapas Ínter Playa del Carmen disputaron la final adelantada en una serie que concluyó en una dramática serie de penales / Foto: Cortesía | Cafetaleros





Y para mala fortuna, el visitante aprovechó una confusión para anotar el primero de la noche, con el que ponía la loza todavía más pesada para el “aromático” que no dudó en continuar y cuando parecía que podía terminarse la eliminatoria, apareció un pase a profundidad que Alan Acosta alcanzó para quitarse al portero y meter el primero, había esperanza y Cafetaleros iría por ello.

Llegó otra buena jugada que Acosta y Vázquez que habilitaron a Valanta, el panameño metió un fierrazo para anotar el segundo y poner todo en perspectiva, pues con un gol más todo se iba a penales y ese era el primer objetivo del conjunto de casa.













Una jugada por derecha de Meneses terminó en un gran centro que cerró Vargas a segundo poste, pero el remate fue picado y salió por encima del larguero, otro aviso de los de casa que seguían insistiendo con el gol que aumentara la expectativa y que con la guía de una afición que no dejó de alentar en todo momento, Abraham Vázquez no alcanzó un centro que llegó a las manos del portero, en el intento, Vázquez terminó dentro de la portería y Lomelí, portero visitante, no se percató, quiso poner la pelota en jugo desde el suelo, pero el delantero lo tomó por sorpresa, le robó la pelota y logró el tercer gol. El Reyna estalló eufórico, porque el marcador empatado en el global, marcaba penales.





No hubo tiempo para más, había que definir a un ganador tras el empate y Daniel Jiménez abrió la tanta por el Ínter, el capitán no falló y el del gafete por Cafetaleros no pudo encontrar la mejor ejecución, Lomelí, el villano en los 90 minutos, se convertía en el héroe; después, Ínter no falló y se llevó el boleto a la final.

Cafetaleros tendrá reunión este lunes para romper filas y comenzar a pensar ya en el próximo torneo, en el que se deberá volver con una mejor versión.